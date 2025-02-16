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https://theconversation.com/nutrition-advice-is-rife-with-misinformation-a-medical-education-specialist-explains-how-to-tell-valid-health-information-from-pseudoscience-246478
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