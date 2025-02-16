ÄËº¨¤ÎPK¸¥¾å¤«¤é442Æü¡ÄÀ¶¿åDF¹â¶¶¤¬¿´¶¹ðÇò¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Þ¤¿½ã¿è¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
À¶¿å¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÅìµþV¤ÈÂÐÀï¤·1-0¤Ç¾¡Íø
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¡¢2·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡À¶¿åDF¹â¶¶Í´¼£¤Ï¡¢°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤È¤Þ¤¿½ã¿è¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï2023Ç¯¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¤ÇÅìµþV¤ÈÂÐÀï¤â¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¹â¶¶¤¬ÄËº¨¤ÎPK¤ò¸¥¾å¡£¤½¤ì¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨3Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤òÀï¤¦¤Ê¤«¡¢³«ËëÀï¤Ç¤½¤Î°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëÅìµþV¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤Ë¥¨¡¼¥¹FWËÌÀî¹ÒÌé¤¬·è¤á¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¸åÈ¾40Ê¬¤«¤éÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅìµþV¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤È¤Þ¤¿½ã¿è¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë»þPO¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ÏÆ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ°Ê¾å¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤È¤«¤â¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¨¤ì¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯Í¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¡ÖËÜÅö·ºÌ³½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÂÎ´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖPO¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤³¤ÎÆü¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£Æü¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä²ÈÂ²¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤Þ¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¹â¶¶¡¢3µ¨¤Ö¤êJ1¤Î¥Á¡¼¥à¤ò31ºÐ¤ÈÃæ·ø¤Î¹â¶¶¤¬¸å¤í¤«¤é¤É¤¦»Ù¤¨¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë