°ËÆ£·òÂÀÏº¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÉñÂæË¬¤ìÂç´¶·ã¡¡2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡ÖKANE¡¡and¡¡ABEL¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥±¥¤¥ó¡õ¥¢¥Ù¥ë¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¡Ë¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢³Ú²°¤Ç¤Î¼«¿È¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤È°ËÆ£¤Ï2019Ç¯ÅÙ¸å´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤ÇÉã»ÒÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£