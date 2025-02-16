¡È¥¿¥¤¥×¥í¡ÉÏÃÂê¤ÎtimeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¥Þ¥ëÈë30Ç¯»Ë¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡¡¡È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¡É¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÅÐ¾ì
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡¿Netflix¡Ë¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤âÅÐ¾ì¡Ä½ª»Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÊµÆÃÓÉ÷Ëá
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤¬¤éNG¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£º£²ó¤Ï¡¢Íè·î·Þ¤¨¤ë30ºÐ¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡×´ë²è¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£µÆÃÓ¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï180ÅÙ°Û¤Ê¤ë¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿30Ç¯»Ë¤òÉ³²ò¤¯¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Êì¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤ÇÈÖÁÈ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ä¡¢ÈëÂ¢¼Ì¿¿ËþºÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¾Ò²ð¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëµÆÃÓ¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤äÍ§¿Í¡¢²¸»Õ¤¬¸ì¤ë¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ³¡¹²ò¶Ø¡£ÃÑ¤º¤«¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎµÆÃÓ¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÞ¤¤ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÍÄÃÕ±à»þÂå¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢µÆÃÓ¤¬»×¤ï¤ºÀÖÌÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÆÃÓ¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë°ìÅÓ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢¹ðÇò¤Þ¤Ç¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¡£18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ë¡£Åö»þ¤Î¹ðÇò¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤âÅÐ¾ì¡Ä½ª»Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÊµÆÃÓÉ÷Ëá
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤¬¤éNG¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£º£²ó¤Ï¡¢Íè·î·Þ¤¨¤ë30ºÐ¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡×´ë²è¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£µÆÃÓ¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï180ÅÙ°Û¤Ê¤ë¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿30Ç¯»Ë¤òÉ³²ò¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÞ¤¤ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÍÄÃÕ±à»þÂå¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢µÆÃÓ¤¬»×¤ï¤ºÀÖÌÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÆÃÓ¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë°ìÅÓ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢¹ðÇò¤Þ¤Ç¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¡£18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ë¡£Åö»þ¤Î¹ðÇò¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤«¡£