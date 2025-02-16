¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤¬¥¤¥ó¥É¤Ç¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÉÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¡ª¡¡ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â·Ù»¡´±¤¬¥Þ¥¤¥¯°ú¤È´¤¯¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¥¤¥ó¥É
¥¤¥ó¥É¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë¤Ç9Æü¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤¬Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¡¼ÅÐ¾ì¤Ë¸½¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Î¥×¥é¥°¤ò°ú¤È´¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤ÏÌµµö²Ä¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢SNS¤Ç¡Èµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤¬Ï©¾å¥é¥¤¥Ö
¥¤¥ó¥É¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë¤ÎÏ©¾å¤Ç9Æü¸áÁ°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Á²Î¤¦ÃËÀ¤Î»Ñ¤À¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â³Ú¶Ê¤¬Çä¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¨¥ÉŽ¥¥·¡¼¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖShape of You¡Ê¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¡¼¡Ë¡×¤À¡£
Í½¹ð¤Ê¤·¤ÎÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ËÜÊª¤Î¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤¬¸½¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
Åö»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¡¼¤ò¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ç¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤Î²Î¤¬Ä°¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¯À©½ªÎ»¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµµö²Ä¡©Ç§¼±°Û¤Ê¤ëÎ¾¼Ô
¤·¤«¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï·Ù»¡´±¤À¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢·Ù»¡´±¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Î¥×¥é¥°¤ò°ú¤È´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤â»öÂÖ¤¬°û¤ß¹þ¤á¤º¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤âº¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤À¡£
°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤Ï¡ÈÌµµö²Ä¡É¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢·Ù»¡´±¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤ë¤â²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥é¥°¤òÈ´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Èµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 2·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë