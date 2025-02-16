¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡Äï»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³ÍèÊ¹¤«¤ì¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡¡Å´ÉÓ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢±ü¤µ¤ó¤ä¤È¡Ä¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Î16ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢Äï»Ò¤Î¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¡Ê46¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Å´ÉÓ¤ÏÄáÉÓ¤Î11ÈÖÌÜ¤ÎÄï»Ò¤Ç¡¢2001Ç¯¤Ë22ºÐ¤ÇÆþÌç¡£21Ç¯¤«¤é¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÍî¸ì¤ËÄ©Àï¤·¡¢Âè1ÃÆ¤ÏÀ¾ÈªÊÝ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÂêºà¤Ë¡ÖÆÉ¤ß½ñ¤¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿60ºÐÃËÀ¤ÎÏÃ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Å´ÉÓ¤ÎÍî¸ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËèÆü¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¾®ÁÒ¹§ÊÝ»á¤¬À¾Èª¤µ¤ó¤òÃÎ¤ê¡¢¼¹É®¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÄáÉÓ¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¡Ê´ÆÆÄÄÍËÜÏ¢Ê¿¡¢3·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄáÉÓ¤ÏÅ´ÉÓ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÍî¸ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÎÍî¸ì¤ä¤ó¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å´ÉÓ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡¢¤ªÁ°¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬µÓËÜ½ñ¤¤¤¿¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Æ¤Ä¤Ó¤ó¡×¤È¤âÆÉ¤á¤ë·ÝÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤Þ¤¯¤é¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÈËÍ¤òÄ´¤Ù¤ë»þ¤Ï¾ÐÊ¡Äâ¤«¤éÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤¤ÈÆîÉôÅ´ÉÓ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤¬¼õ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ´ÉÓ¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¾åÌø¾»É§¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÅ´ÉÓ¤È¤ªÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÄáÉÓ¤Ï¡ÖËº¤ì¤¿¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö²¿¤ä¤í¤Ê¡©¡×¤È¸À¤¦»Õ¾¢¤Ë¡¢Å´ÉÓ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢±ü¤µ¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Õ¾¢¤¬±ü¤µ¤ó¤ÈÎ¹¹Ô¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¥Ü¥Á¥Ü¥ÁÌ¾Á°¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç±ü¤µ¤ó¤¬¡È²¿¤«Å´ÉÓ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤È¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£