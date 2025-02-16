¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©Æ°Êª¤¬²Î¤¦±Ç²è¤È¤¤¤¨¤Ð...

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©

¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©

°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£

¡Ö🎤🎶🐷🦁🐨¡×¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖSING¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡Ö¥Þ¥¤¥¯¡¦²»³Ú¡¦Æ°Êª¤¿¤Á¡×¤Î³¨Ê¸»ú¤«¤é¡¢¥­¥å¡¼¥È¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤¬²Î¤¤ÍÙ¤ë±Ç²è¡ÖSING¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ°Êª¤Î¿á¤­ÂØ¤¨¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤âÄ¶¹ë²Ú¡£

Æ°Êª¤¿¤Á¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¸«¤ë¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô