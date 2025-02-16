¥Ý¥ë¥·¥§914¡§ÊÊ¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¥¤¥¤¡¡¥Þ¥È¥éM530¡§ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡©¡¡¿È¶á¤Ê¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡Ê2¡Ë
914¤Ë¤ÏÆÃÍ¤ÎÊÊ¡¡ÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¥¤¥¤
¥Þ¥È¥éM530¤ÎV·¿4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄ¯¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦Î¾Â¦¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ò²ò½ü¤·¡¢»ý¤Á¾å¤²¤ÆÊÝ»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥ì¥¶¡¼Ä¥¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥§¥ë¥Õ¤ò³«¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Æü¾ïÅÀ¸¡¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤³«¸ýÉô¤À¤¬¡¢¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¸ò´¹¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿È¶á¤Ê¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¡¥Þ¥È¥éM530¤È¥Ý¥ë¥·¥§914¡¡¥Ù¡¼¥¿¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤ËX1/9¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¥ß¥¦¥é¤â¡¡Á´119Ëç
¥Ý¥ë¥·¥§914¤Ï¡¢ÍÚ¤«¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤Ç¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ü2¤Î¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢À°È÷À¤¬Âç¤¤¯Í¥¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ý¥ë¥·¥§914 1.7¡Ê1969¡Á1976Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¸øÆ»¤Ø½Ð¤ë¤È¡¢914¤Ë¤ÏÆÃÍ¤ÎÊÊ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Åö»þ¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Â®¤Î°ÌÃÖ¤¬²£¤ËÈô¤Ó½Ð¤¿¡¢¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥²¡¼¥È¤ò¥¥Ó¥¥ÓÁàºî¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÎý½¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢4Â®¤È5Â®¤Î´ÖÉÕ¶á¡£3Â®¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¡¢5Â®¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£1»þ´Ö¤Û¤É±¿Å¾¤·¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¥Ò¥ó¥¸¤Ç¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥Ú¥À¥ë¤ÎÇÛÃÖ¤â¡¢ÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢914¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£º£²ó¤Î¼ÖÎ¾¤Ï1972Ç¯¼°¤Ç¡¢Ç³ÎÁ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Î1.7L¶õÎä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶¯ÎÏ¡£¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¥¹¥ë¥¹¥ë¤È²óÅ¾¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤â¾®¤µ¤Ê¥Ý¥ë¥·¥§¤é¤·¤¤¡£
0-97km/h²ÃÂ®¤Ï13.0ÉÃ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢Äã¤¤ÃåºÂ°ÌÃÖ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ï¹â¤¤¡£ÆÃ¤Ë1Â®¤È2Â®¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï±Ô¤¤¡£¸å´ü¤Î2.0L¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤é¤è¤ê½¼ÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤¬¡¢¿È¶á¤Ê²Á³Ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤Ï¤Û¤Ü´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤ÊM530¡¡¹äÀÉÔÂ¤Î¥Ü¥Ç¥£
Â¾Êý¡¢M530¤Ï1970Ç¯¼°¤ÎLX¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¤«¤é¥¬¥é¥¹À½¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¤¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Î¥½¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤¬ºÜ¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï5ps¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1.7L¤ÎV·¿4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥Õ¥©¡¼¥ÉÅª¡£¥Ð¥ë¥Ö¥®¥¢¤Î¥Î¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¡¢²óÅ¾¿ô¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¿´ÃÏÎÉ¤¤¶Á¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢Äã°è¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£78ps¤Ç¤â¡¢914¤è¤êÈ¯¿Ê²ÃÂ®¤Ï³èÈ¯¤È¤¤¤¨¤ë¡£4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤âÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¥Þ¥È¥éM530 LX¡Ê1968¡Á1973Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¥Ú¥À¥ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¾¯¤·¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ö³Ö¤¬¶¹¤¤¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥³¥é¥à¤ÎÉÕ¤±º¬¤â¥Ú¥À¥ë¤Ø¶á¤¯¡¢ÂÀè¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Î»ë³¦¤Ï¹¤¯¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥ì¥·¥ª¤Ï914¤è¤ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¡£Äã°è¤Ç¤Î¥È¥ë¥¯¤ÎÂÀ¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢M530¤ÎÊý¤¬¥¥Ó¥¥Ó¤ÈÁà¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£±¿Å¾»ÑÀª¤Ï¥µ¥ë¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤µ¤Ì£¤Ç¡¢¾è¹ßÀ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£Åö½é¤ÎÀß·×¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¾õÂÖ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹äÀ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ï©ÌÌ¤ÎÉÔÀ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë¤·¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Âç¤¤á¤Î±úÆÌ¤ò±Û¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬¥¥ã¥Ó¥ó¤È¤ÏÊÌ¤ËÍÉ¤ì¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹Å¤¯¤Ê¤¤¡£¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Î¥Ü¥Ç¥£¥í¡¼¥ë¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£
¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤ÎÄ¹½ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡ÉÒ¤µ
914¤Ï¡¢Æ±¤¸¹âÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢µóÆ°¤âÍ½ÁÛ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡£¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ï¹â¤¯¡¢Æ±»þ´ü¤Î¥Ý¥ë¥·¥§911¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥ê¥¢¥¢¥¯¥¹¥ë´ó¤ê¤ÎÊÊ¤â´¶¼è¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÙ¿È¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¾¯¤·Âç¤¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÁ¯ÌÀ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï81ps¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½¼Ê¬¤Ê¶½Ê³¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÄ¹½ê¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¥Ý¥ë¥·¥§914 1.7¡Ê1969¡Á1976Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢¿·¼Ö»þÂå¤Ë»î¾è¤·¤¿É¾ÏÀ²È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ë¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¡¢M530¤Î°õ¾Ý¤ò¤³¤¦»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·M530¤ä914¤Î±¿Å¾ÂÎ¸³¤Ï¡¢¤½¤Îº¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢MGB GT¤Ê¤É¤è¤ê¡¢ÍÚ¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂÍÑÀ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¯¡¢¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Îµ¡ÉÒ¤µ¤Ï¥´¡¼¥«¡¼¥È¤Ë¶á¤¤¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤â¡¢±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ñÈ´¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
»î¾è¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎM530¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡£»ö¼Â¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ä¹Ù³°¤ÎÆ»¤ò²º¤ä¤«¤ËÎ®¤¹¤Î¤¬¤ª¹¥¤ß¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£Äã¤¤Â®ÅÙ°è¤Ê¤é¡¢²÷Å¬À¤â¹â¤¤¡£
¾¯¤·Èá¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¾ð¤â°¦¤ª¤·¤¤¡£´ñÈ´¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¥Þ¥È¥éM530 LX¡Ê1968¡Á1973Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¤À¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î914¤Ï¡¢¹Ù³°¤ÎÆ»¤ÇÉÔËþ¤Ê¤¯¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£5Â®MT¤ä¥Ú¥À¥ë¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¡¢Â¿¾¯¤Î´·¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î°Ê¿´ÅÁ¿´´¶¤Ï¶¯¤¤¡£Í¥¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢81ps¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¹¬´¶¤Ç¤Ï¾¡¤ë¤À¤í¤¦¡£
»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²Á³ÊÅª¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿914¤Ï¡¢M530¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤âÇä¤ì¤¿¡£¥Þ¥È¥é¤ÏÆÈ¼«¥â¥Ç¥ë¤ÎÄó¶¡¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ïº£¤Ç¤â¾®ÊÁ¤Ê¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¨ÎÏ¡§COG¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¼Ò
914¤ÈM530¡¡2Âæ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Ý¥ë¥·¥§914 1.7¡Ê1969¡Á1976Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§2201¥Ý¥ó¥É¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿2Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó488Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§11Ëü8978Âæ¡Ê914¹ç·×¡Ë
Á´Ä¹¡§3985mm
Á´Éý¡§1650mm
Á´¹â¡§1230mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§177km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§13.0ÉÃ
Ç³Èñ¡§9.2km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§899kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû1679cc ¼«Á³µÛµ¤OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§81ps/4900rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§15.0kg-m/2900rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§5Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
¥Þ¥È¥éM530 LX¡Ê1968¡Á1973Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§2160¥Ý¥ó¥É¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿3Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó683Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§9609Âæ
Á´Ä¹¡§4197mm
Á´Éý¡§1620mm
Á´¹â¡§1200mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§178km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§11.0ÉÃ
Ç³Èñ¡§10.6km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§935kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§V·¿4µ¤Åû1699cc ¼«Á³µÛµ¤OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§78ps/5000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§14.3kg-m/3000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
¥Ý¥ë¥·¥§914 1.7¡Ê1969¡Á1976Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë