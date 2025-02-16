2·î16Æü ¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¡¡Åìµþ¤Ï16¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤â¸á¸å¤ÏÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤«
¤¢¤¹¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï±«¤Î½ê¤âÀã¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¸á¸å¤ÏËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤Ö¤¯½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¼þÊÕ¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£Ä«¤Îµ¤²¹¤ÏÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤±¤µ¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤á¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¤¤ç¤¦¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¤½ê¤â¤¢¤ê¡¢Ê¡²¬¤Ç9¡î¤Ê¤É¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷¤¬Îä¤¿¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Ï16¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤Ç°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÏÄ«¤è¤êÎä¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤È¤âÉþÁõÁª¤Ó¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤¬Â³¤¡¢¿åÍËÆü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¤¿¤á¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÐÍËÆü¤ÏÌ¾¸Å²°¼þÊÕ¤Ë¤âÀã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë´ØÅì¤«¤éÀ¾¤âÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï10¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£