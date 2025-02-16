¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ìÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ø¤ó¡×¡Ö¤¢¤ì¡¢ÌÜ¤«¤é±ö¿å¤¬¡×ÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ë¤Ê¤ê¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ·±àÃÏ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¡Ä¤½¤Î·ëËö¤Ë¥¦¥ë¥Ã¡Ä¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡¿´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎÞÉ¬»ê!!
½é¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿ÁÏºîÌ¡²è¡Ö±¢¥¥ã²¦»Ò¤È¹âÎæ¤Î²Ú»Ò¤µ¤ó¡×¤¬¡Èpixiv¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ½¸°÷¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¡É¤ËÈ´¿è¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Èº£½µ¤ÎÃíÌÜÌ¡²è16Áª¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¿ù²¬¥±¥¤(@kei_sugioka)¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¤«¤¿¤ï¤é¡¢Àè½Ò¤·¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤¬Ë¿½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤êÃ´ÅöÊÔ½¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿ù²¬¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÉÔ»à¤Î¸ä³Ú¡×¤Ï¡¢SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È3Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬¤Ä¤¡¢¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ìÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ø¤ó¡×¡Ö¤¢¤ì¡¢ÌÜ¤«¤é±ö¿å¤¬¡×¡Ö±«¤¬¡Ä¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬140°Ê¾å¤Ä¤¤¤¿ÏÃÂêºî¤À¡£
ÉÔÏ·ÉÔ»à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢¼Â¤Ïºî¼Ô¤Î¿ù²¬¥±¥¤¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÉÔÏ·ÉÔ»à¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ë¡Ö¶½Ì£¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÁ´Á³¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î¥¥ã¥é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éÈá¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤¬¹¥¤¤Ê¿ù²¬¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉÁ¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¿ù²¬¤µ¤ó¤¬ÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÌÑÁÛ¤·¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¼ç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤Î´é¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¼ç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤òºî¤Ã¤Æ²áµî¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¿ù²¬¤µ¤ó¤Ë¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ó¤ÊÅú¤¨¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¿ù²¬¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡ª¤¸¤ã¤¢¤½¤ìÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÉÔÏ·ÉÔ»à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°Æ¤ÎÄê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢¥Í¡¼¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÈ¾Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ÍÛ²ð¤Î¥¥ã¥éÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î¥¥ã¥é¤Ã¤Æ»à¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¿¤êÈá¤·¤ó¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÌÀ¤ë¤¯¤ÆÉÔ»à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÁêÊý¤Î¥ß¥é¥¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¿ô¥«·î¤â¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê³ëÆ£¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀßÄê¤äÉ½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Î»¿¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¯À¸¤¤Ê¤¬¤é¤âÆâ¤ËÈá¤·¤ß¤òÈë¤á¤¿ÍÛ²ð¤È¡¢ÍÛ²ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ê¿´¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¥ß¥é¥¤¤¬·Þ¤¨¤¿´¶Æ°¤Î·ëËö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¿ù²¬¥±¥¤(@kei_sugioka)