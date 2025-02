16日、明治安田J3リーグ第1節の6試合が各地で行われた。昨シーズンのJ2を18位で終えた降格組の栃木SCは、JFLから参入の高知ユナイテッドSCとホームで開幕戦。序盤からチャンスを作った栃木SCは21分に先制。右クロスから五十嵐太陽がニアに飛び込み、右足で流し込む。ビハインドで後半の高知は、高野裕維の直接FKが枠を捉えるが、栃木SCのGK 川田修平がセーブ。そのまま1-0で終了し、栃木SCが白星スタートとした。

J2を19位で終えた同じく降格組の鹿児島ユナイテッドFCは、カマタマーレ讃岐をホームに迎えた一戦。鹿児島は33分、カウンターから一気に讃岐ゴールへ迫ると、田中稔也のアウトサイドのスルーパスから走り込んだ山口卓己が先制点を奪う。鹿児島の1点リードで終盤まで推移したが、85分に讃岐の同点ゴール。ボックス内にロングボールが入ると、附木雄也のヘディングでの折り返しが直接ゴールへ。1-1で試合は終了し、勝ち点1を分け合った。その他、昨シーズン5位でJ2昇格プレーオフに進出した福島ユナイテッドFCは、2点を先行しながら前半のうちに追いつかれ、奈良クラブと2-2のドロー。同じくJ2昇格POを戦った6位FC大阪も、終了間際に同点ゴールを浴び、FC岐阜と1-1の引き分けで終えている。なお、ギラヴァンツ北九州 vs 松本山雅FC、ヴァンラーレ八戸 vs ツエーゲン金沢の2試合は、スタジアム確保状況等の影響から4月に開催される。◆明治安田J3リーグ第1節2月16日(日)栃木SC 1-0 高知ユナイテッドSCアスルクラロ沼津 3-0 ガイナーレ鳥取FC大阪 1-1 FC岐阜奈良クラブ 2-2 福島ユナイテッドFCテゲバジャーロ宮崎 0-1 AC長野パルセイロ鹿児島ユナイテッドFC 1-1 カマタマーレ讃岐2月15日(土)栃木シティ 2-1 SC相模原ザスパ群馬 0-0 FC琉球4月26日(土)《14:00》ギラヴァンツ北九州 vs 松本山雅FC4月27日(日)《13:00》ヴァンラーレ八戸 vs ツエーゲン金沢