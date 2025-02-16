26Ç¯¤Ö¤ê¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·¤¿55ºÐ¡¦ÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¡ÖÈ±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê55¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È±¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡ÖÀèÆüÈ±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Èµ¤¹¤È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ËÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï1989Ç¯¤Ë¡Ö¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¼Ì¿¿½¸¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¡×½êÂ°¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£²Î¼ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢2001Ç¯¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦²£ÈøÍ×¤È·ëº§¡£²ÈÄí¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ØÉüµ¢¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòÇ¯12·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖFRIDAY¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£