¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼Äï¤«¤é¤Î¡Ö²¶¤ä¤Ã¤Ñ¤ä¤á¤ë¤ï¡×¤ÎÏ¢Íí¡ÄÊÖ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¼«²è¼«»¿
½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ê37¡Ë¤¬¡¢Ëå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¡Ê34¡Ë¤È15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Äï¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼J1À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ì¥¹¹â¶¶Í´¼£¡Ê31¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Î»Ð¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»ÐËå¤Ï¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¸©¤ò½ä¤Ã¤¿¡£¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í²áµî¡£»î¹ç¤¬½Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤«¡×¤ÈÍ´¼£¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É11Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢1²ó¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤è¤Í¡¢²¶¤ÏÎÀ¤Ç¡£²¶¤ä¤Ã¤Ñ¤ä¤á¤ë¤ï¡×¤È²ó¸Ü¡£Í´¼£¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤Á¤ã¤¦¥¢¥ó¥¿¤ÎÉð´ï¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¥¢¥ó¥¿¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥¢¥ó¥¿¤Î¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥¢¥ó¥¿¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤í¤Ã¤Æ¡×¤È»Ð¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥¨¤³¤È¸À¤¦¤ä¤ó¡×¤È¼«²è¼«»¿¡£Í´¼£¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥¨¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡¢¼ã¤¤¤Î¤Ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ð¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖÍ´¼£¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÍ´¼£¤ò°¦¤·¤Æ¤ó¤Ç¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ó¡¢Åö»þ¡£¾õ¶·¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÍ´¼£¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍ´¼£¤Ï¡Ö¡Ø³Î¤«¤Ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»Ð¤ËÊ¹¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¿Æ¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¿¤Ö¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åö»þ¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤È°¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡Ö½÷Í¥¶È»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤Î¤³¤í¤À¤È²óÁÛ¡£Í´¼£¤¬¡ÖÆ§¤óÄ¥¤ê¡ÄÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤³¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¸À¤¨¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡ÖÃ¦Èé¤·¤¿¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£