¥Î¡¼¥¹¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥àÀþ¤ò³«Àß¡¡10·î29Æü¤«¤é½µ2±ýÉü
¥Î¡¼¥¹¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à/¥¢¡¼¥é¥ó¥À¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥àÀþ¤ò10·î29Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à/¥¢¡¼¥é¥ó¥ÀÈ¯¤¬¿å¡¦ÆüÍË¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯/¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥àÈ¯¤¬²Ð¡¦ÆüÍË¤Î½µ2±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Î¡¼¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à56ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹282ÀÊ¤Î·×328ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787¡Ý9·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à/¥¢¡¼¥é¥ó¥ÀÈ¯¤¬10»þ´Ö55Ê¬¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯/¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥àÈ¯¤¬12»þ´ÖÈ¾¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¥¿¥¤´Ö¤ÎÀÜÂ³¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î²ßÊªÍ¢Á÷¤â¸«¹þ¤à¡£¢£¥À¥¤¥ä
NO191¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à/¥¢¡¼¥é¥ó¥À¡Ê12¡§40¡Ë¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¡Ê05¡§35+1¡Ë¡¿¿å¡¦Æü
NO192¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯/¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¡Ê17¡§25¡Ë¡Á¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à/¥¢¡¼¥é¥ó¥À¡Ê23¡§55¡Ë¡¿²Ð¡¦Æü