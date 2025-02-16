J¥¯¥é¥ÖÁÈ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£CB¤ÇÍ£°ì¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î°ÕÃÏ¡£¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÍ¥¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¡£±öÀîºùÆ»¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¼éÈ÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡ÚU-20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤ä¸½ºß¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÊýË¡¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡£°ìÊâ¤º¤Ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢¸Ê¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Î®ÄÌ·ÐºÑÂç¤ÎCB±öÀîºùÆ»¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´ü¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Êº£Ç¯£¹·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â·ó¤Í¤ë¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë±öÀî¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿14Æü¤Î¥¿¥¤Àï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º¸CB¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¤È¤È¤â¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò¸£°ú¡£¡Ö½éÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛÄ¥¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÁ´Éô½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÎ×¤ó¤À¡×¤È¡¢½éÀï¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤Î¶¯¤µ¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤éÎ®·ÐÂçÇð¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÂç·¿CB¤È¤·¤Æ¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç¤Çµ»¤òËá¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤é¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë¤â½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤Î½Õ¤ËÂç³Ø£²Ç¯À¸¤ò·Þ¤¨¤ë186¥»¥ó¥Á¤Î¼éÈ÷¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò±öÀî¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö½éÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥ê¥ª¥ó¤ä¡ÊÅÚ²°¡ËÝ¥Âç¡¢´îÂ¿°íÌé¤Ï¤â¤¦¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¡£»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¼«Ê¬¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡££³¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´Éô¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢£³¿Í¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤àU-20ÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£ìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¥×¥í¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¡£J£±¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¡£
¡Öµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬Éð´ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õÃæÀï¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤¿¤é¤Þ¤ÀÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»É·ã¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÂåÉ½¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×ÌÌ¤Ç¥Ñ¥¹¤ä¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤â¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â®¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬Èî¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤¹¤¦¤¨¤Ç´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥·¥ê¥¢¡£ºò½Õ¤Î¥è¥ë¥À¥ó±óÀ¬¤Ç°ìÅÙÂÐÀï¤·¤Æ£²¡Ý£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤âÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Áê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢±öÀî¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¼éÈ÷¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿CB¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢£²ÀïÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Êº£Ç¯£¹·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â·ó¤Í¤ë¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë±öÀî¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿14Æü¤Î¥¿¥¤Àï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤éÎ®·ÐÂçÇð¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÂç·¿CB¤È¤·¤Æ¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç¤Çµ»¤òËá¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤é¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë¤â½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤Î½Õ¤ËÂç³Ø£²Ç¯À¸¤ò·Þ¤¨¤ë186¥»¥ó¥Á¤Î¼éÈ÷¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò±öÀî¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö½éÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥ê¥ª¥ó¤ä¡ÊÅÚ²°¡ËÝ¥Âç¡¢´îÂ¿°íÌé¤Ï¤â¤¦¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¡£»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¼«Ê¬¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡££³¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´Éô¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢£³¿Í¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤àU-20ÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£ìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¥×¥í¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¡£J£±¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¡£
¡Öµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬Éð´ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õÃæÀï¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤¿¤é¤Þ¤ÀÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»É·ã¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÂåÉ½¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×ÌÌ¤Ç¥Ñ¥¹¤ä¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤â¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â®¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬Èî¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤¹¤¦¤¨¤Ç´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥·¥ê¥¢¡£ºò½Õ¤Î¥è¥ë¥À¥ó±óÀ¬¤Ç°ìÅÙÂÐÀï¤·¤Æ£²¡Ý£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤âÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Áê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢±öÀî¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¼éÈ÷¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿CB¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢£²ÀïÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë