½µ´ÖÀê¤¤¡¦µûºÂ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ø¿Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Êº£½µ¤Ç¤¹¡×
µûºÂ¡¦½÷À¤Î±¿Àª
¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡£²þ¤á¤Æ»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë²¿¤«¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤È¤¡£¸½ºß¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµûºÂ¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¸þ¤±¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤ÏÈãÈ½Åª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¡¢¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤»Ï¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬º£½µ¤Ç¤¹¡£Á°¸þ¤¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¾ðÇ®¡¢ºÍÇ½¤¬É½¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ã»¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¡£³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢µûºÂ¤òÀè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
µûºÂ¡¦ÃËÀ¤Î±¿Àª
¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÊý¸þÀ¤¬³«¤±¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤¤¤Þ¤ÎµûºÂ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸½¾õ¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¡õ¹ÔÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Õ½ê¤ò¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤±¤ó¤·¤ó¤É¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤ÇµûºÂ¤ò²¡¤·¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿ÈÝÄê´¶¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¼è¤ê¤Ï¤é¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬º£½µ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æâ¤Ê¤ë¾ðÇ®¤Ï¹ÔÆ°¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë±£¤ì¤¿ºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²Ö³«¤½Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£