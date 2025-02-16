¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸³°¤·¡É¤ÇÊªµÄ¡ÖÇÏ¼¯¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¡×¡¡ÂçÃ«¤ÏËþ¾ì°ìÃ×¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¾·¤¤¤¿°Û¾ï»öÂÖ
¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¥é¥¤¥È»á¤Î¡ÈÁªÂò¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈ¿ÏÀ
¡¡2023Ç¯¤Þ¤Ç¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»200¾¡¤òµó¤²¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¥é¥¤¥È»á¤Î¡ÈÁªÂò¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤ò¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×5¤«¤é³°¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿Éíå¤ÊÈ¿±þ¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸È´¤¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¶¦¤ËÌîµå³¦¤Î´é¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡43ºÐ¤Î¥¦¥§¥¤¥ó¥é¥¤¥È»á¤Ï¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤¬¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½Ìò¥È¥Ã¥×100¡×¤ËÍí¤ß¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¼«¿È¤Î¥È¥Ã¥×5¤òÁª½Ð¡£1°Ì¤«¤éÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.ÆâÌî¼ê¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼Åê¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¬¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤òµó¤²¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÁª³°¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¡¢ÄÌ»»233ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¯¥ê¥Õ¡¦¥Õ¥í¥¤¥É»á¡¢Æ±100ËÜÎÝÂÇ¤Î¥è¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤â¥È¥Ã¥×5¤òÁª½Ð¡£¤È¤â¤Ë1°Ì¤ÏÂçÃ«¡¢2°Ì¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥¤¥ó¥é¥¤¥È»á¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¡È°ÛÏÀ¡É¤¬Ê®½Ð¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤¹¤Î¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê²¿¤ÎÏÀÍý¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÏ¼¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¡×¡Ö¡Ê¾ï¼±Åª¤Ë¡Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¤ÇºÇ°¤Î¥È¥Ã¥×5¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¤¤À¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö°úÂà¸å¤Î»Å»ö¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡×¡ÖÌµÇ½¡×¤ÈSNS¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë