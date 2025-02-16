³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¡¡À»ÃÏ½ä¤ê¤â¿Íµ¤¥³¡¼¥¹¤Ë
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢£Ã£Õ¹°Âç¥µ¥ó¥µ¥óÅ¹¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¹Æâ¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤ÎÄÄÎóÃª¤Ë¤Ï¿ôÉ´¸Ä¤ÎÂÞÌÍ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡£¤Û¤«¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤Â¨ÀÊÌÍ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£Ãæ±û¤Ë¤¢¤ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î·Á¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏË¬¤ì¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡Ä´Íý´ï¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨ÀÊÌÍ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¤¿¤á±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç»È¤¤Êý¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þËÉÙ¤Ê¼ïÎà¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡ÇÀÎÓÃÜ»º¿©ÉÊÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£±£°·îËö»þÅÀ¤Î´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ£³£°¡óÁý¤Î£±£°²¯£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ£°²¯±ß¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Â¨ÀÊÌÍ¤ÎÍ¢½ÐÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿Íµ¤¤ËÈ¼¤¤´Ú¹ñÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂ¨ÀÊÌÍ¤òÄ´Íý¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤¬´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡£Ã£Õ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë£Â£Ç£Æ¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£±·îËö¤Ë£Ã£Õ¹°Âç¥µ¥ó¥µ¥óÅ¹¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×£±¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ã£Õ¹°Âç¥µ¥ó¥µ¥óÅ¹¤òË¬¤ì¤ëµÒ¤Î£·£°¡Á£¸£°¡ó¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´Íý¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ëÂÞÌÍ¤Ï£±ÆüÊ¿¶ÑÌó£±£²£°¸Ä¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÍÃÊ¤ÏÂÞÌÍ¤ÈÄ´ÍýÍÑÍÆ´ï¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£³£°£°£°¥¦¥©¥óÁ°¸å¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤éË¬¤ì¤¿£²£°Âå¤ÎµÒ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÂ¨ÀÊÌÍ¤¬¹¥¤¤À¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾å¤ËÃÍÃÊ¤â¹â¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢Ä¾ÀÜÄ´Íý¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Â£Ç£Æ¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍµÒ¤ÏÂÞÌÍ¤òÄ¾ÀÜÄ´Íý¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÂÞÌÍ¤òÄ´Íý¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤¬Â¿¤¤¥½¥¦¥ë»ÔÃæ¶è¤Ë¤¢¤ë£²£´»þ´Ö±Ä¶È¤ÎÌµ¿ÍÂ¨ÀÊÌÍÈÎÇäÅ¹¤â¿Íµ¤¤À¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼Æâ¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á£²£´»þ´Ö±Ä¶È¤ÎÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ê´Ú¹ñ¤ÎÂÞÌÍ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Å¹ÊÞ¤Ë¤ÏÌó£´£°¼ïÎà¤ÎÂ¨ÀÊÌÍ¤¬¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍµÒ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¤â¿É¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö£è£å£ì£ì¡ÊÃÏ¹ö¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤äÄ´Íý´ï¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀÊ¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬³Æ¹ñ¤Î¸À¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤¦°ìÇÕ¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¤¿¥á¥âÍÑ»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ ¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¤Î¡ÖÀ»ÃÏ¡×
¡¡¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¤Î¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¿©ÉÊÂç¼ê¤ÎÇÀ¿´¤ÏÀè·î£²£·Æü¤Ë¸½Âå¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅìÂçÌçÅ¹¤ËÂ¨ÀÊÌÍ¤ÎÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Î¥°¥ê¡Ê¥¿¥Ì¥¡Ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡×£²¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤ËÌÀÆ¶¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿£±¹æÅ¹¤ÏÆ±£¹¡Á£±£±·î¤Î£³¥«·î´Ö¤Ë·îÊ¿¶ÑÌó£±Ëü£²£°£°£°¿©¤òÈÎÇä¤·¡¢·îÊ¿¶Ñ¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó£¶£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¹æÅ¹¤ÎÅ¹°÷£³¿Í¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ä¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÌîºÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊ¸²½¤ò¼çÆ³¤·¹¤á¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¥é¡¼¥á¥ó¤ò³¤³°»Ô¾ì¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¼ã¤¤´Ñ¸÷µÒ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¡¦¿Î²ÙÂç¾ÃÈñ¼Ô³Ø²Ê¤ÎÍû¶äÉ±¡Ê¥¤¡¦¥¦¥ó¥Ò¡ËÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¡Ê¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ£Â£Ô£Ó¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Ê¤É£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂÞÌÍ¤ò¤æ¤Ç¤ë²áÄø¤Ç´¶¤¸¤ë»ë³ÐÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¡¢¼êº¢¤ÊÃÍÃÊ¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡Å¹Æâ¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤ÎÄÄÎóÃª¤Ë¤Ï¿ôÉ´¸Ä¤ÎÂÞÌÍ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡£¤Û¤«¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤Â¨ÀÊÌÍ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£Ãæ±û¤Ë¤¢¤ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î·Á¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏË¬¤ì¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡þËÉÙ¤Ê¼ïÎà¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡ÇÀÎÓÃÜ»º¿©ÉÊÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£±£°·îËö»þÅÀ¤Î´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ£³£°¡óÁý¤Î£±£°²¯£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ£°²¯±ß¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Â¨ÀÊÌÍ¤ÎÍ¢½ÐÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿Íµ¤¤ËÈ¼¤¤´Ú¹ñÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂ¨ÀÊÌÍ¤òÄ´Íý¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤¬´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡£Ã£Õ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë£Â£Ç£Æ¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£±·îËö¤Ë£Ã£Õ¹°Âç¥µ¥ó¥µ¥óÅ¹¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×£±¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ã£Õ¹°Âç¥µ¥ó¥µ¥óÅ¹¤òË¬¤ì¤ëµÒ¤Î£·£°¡Á£¸£°¡ó¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´Íý¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ëÂÞÌÍ¤Ï£±ÆüÊ¿¶ÑÌó£±£²£°¸Ä¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÍÃÊ¤ÏÂÞÌÍ¤ÈÄ´ÍýÍÑÍÆ´ï¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£³£°£°£°¥¦¥©¥óÁ°¸å¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤éË¬¤ì¤¿£²£°Âå¤ÎµÒ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÂ¨ÀÊÌÍ¤¬¹¥¤¤À¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾å¤ËÃÍÃÊ¤â¹â¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢Ä¾ÀÜÄ´Íý¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Â£Ç£Æ¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍµÒ¤ÏÂÞÌÍ¤òÄ¾ÀÜÄ´Íý¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÂÞÌÍ¤òÄ´Íý¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤¬Â¿¤¤¥½¥¦¥ë»ÔÃæ¶è¤Ë¤¢¤ë£²£´»þ´Ö±Ä¶È¤ÎÌµ¿ÍÂ¨ÀÊÌÍÈÎÇäÅ¹¤â¿Íµ¤¤À¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼Æâ¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á£²£´»þ´Ö±Ä¶È¤ÎÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ê´Ú¹ñ¤ÎÂÞÌÍ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Å¹ÊÞ¤Ë¤ÏÌó£´£°¼ïÎà¤ÎÂ¨ÀÊÌÍ¤¬¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍµÒ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¤â¿É¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö£è£å£ì£ì¡ÊÃÏ¹ö¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤äÄ´Íý´ï¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀÊ¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬³Æ¹ñ¤Î¸À¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤¦°ìÇÕ¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¤¿¥á¥âÍÑ»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ ¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¤Î¡ÖÀ»ÃÏ¡×
¡¡¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î´Ú¹ñÂ¨ÀÊÌÍ¤Î¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¿©ÉÊÂç¼ê¤ÎÇÀ¿´¤ÏÀè·î£²£·Æü¤Ë¸½Âå¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅìÂçÌçÅ¹¤ËÂ¨ÀÊÌÍ¤ÎÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Î¥°¥ê¡Ê¥¿¥Ì¥¡Ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡×£²¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤ËÌÀÆ¶¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿£±¹æÅ¹¤ÏÆ±£¹¡Á£±£±·î¤Î£³¥«·î´Ö¤Ë·îÊ¿¶ÑÌó£±Ëü£²£°£°£°¿©¤òÈÎÇä¤·¡¢·îÊ¿¶Ñ¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó£¶£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¹æÅ¹¤ÎÅ¹°÷£³¿Í¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ä¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÌîºÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊ¸²½¤ò¼çÆ³¤·¹¤á¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¥é¡¼¥á¥ó¤ò³¤³°»Ô¾ì¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¼ã¤¤´Ñ¸÷µÒ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¡¦¿Î²ÙÂç¾ÃÈñ¼Ô³Ø²Ê¤ÎÍû¶äÉ±¡Ê¥¤¡¦¥¦¥ó¥Ò¡ËÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¡Ê¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ£Â£Ô£Ó¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Ê¤É£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂÞÌÍ¤ò¤æ¤Ç¤ë²áÄø¤Ç´¶¤¸¤ë»ë³ÐÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¡¢¼êº¢¤ÊÃÍÃÊ¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß