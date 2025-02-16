¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÃó¼Ö¶Ø»ß¤Î¼Ö¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ°ÜÆ°¡õ¿åÆ»¼Ø¸ý¤ÎÀò¤òÁÇ¼ê¤ÇÇË²õ¡Ä¸µÂç´Ø³¡¹Ä¤Î²øÎÏÅÁÀâ
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆË¥ÎÅç¡Ê£´£±¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖË¥ÎÅç¤Î¤ªÁêËÐ¤Á¤ã¤ó¡¡£Ó£Õ£Í£Ï¡×¤Ç¸µÂç´Ø³¡¹Ä¤ÎÀõ¹á»³¿ÆÊý¡Ê£µ£²¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¡£Ë¥ÎÅç¤Ï¡Ö¿ÆÊý¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²øÎÏÅÁÀâ¡£¤½¤ÎÅÁÀâ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡Àõ¹á»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡£ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤é¤ÎÆ±´ü¤È¤«¤âÎÏ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï¡ÊÂ¾¤ÎÎÏ»Î¤è¤ê¤â¡ËÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸½Ìò»þÂå¤òÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤é¡ÊÀò¤¬¡Ë¤Í¤¸ÀÚ¤ì¤¿¤È¤«¡£½ä¶ÈÃæ¤Ë¡¢»ß¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤¬»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¡Ø¤É¤«¤»¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤éÁêËÐ¼è¤ê£´¿Í¤Ç¥¿¥¤¥ä¤Î¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Á¾å¤²¤ÆÆ°¤«¤·¤¿¤È¤«¡×¤È²øÎÏ¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç·×Â¬¤Î¾å¸Â¤¬£±£°£°¥¥í¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿°®ÎÏ·×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö£±£¸¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é¡¢¤â¤¦Â¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê°®ÎÏ·×¤Î¡Ë¿Ë¤¬¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤é¡£¡ÊÁêËÐ¡Ë¿ÇÎÅ½ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê¿Ë¤¬¡Ë¥Ñ¥Á¥ó¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥¥ß¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¿Ë¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¡Ä¡£º¸¤â¤ä¤Ã¤¿¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¥ÎÅç¤â¡Ö¡Ê¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ë·Î¸Å¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÆÊý¤¬¡ÊË¥ÎÅç¤ÎÏÓ¤ò¡Ë¥®¥å¥Ã¤È°®¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥°¥ê¥°¥ê¥°¥ê¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¡¢ÄË¤µ¤ÇÅÚÉ¶¤ò³ä¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡£¸«¤¿¤éÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ä¤³¤ì¡ª¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Àõ¹á»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö½ì¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼ê¤Î¤¢¤È¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤«¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£