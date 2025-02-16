23ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿À¤³¦²¦¼Ô¡ÖÂç¾ìÀ¯É×¡×¡¡¸µÆü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ìî¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¸å²ù¡É¡Ê¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎWBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Âç¾ìÀ¯É×¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»à¤ó¤À¡£¿¿Ãë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤ÏÆüËÜÃæ¤Ë¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡ÖÂµ¤Î²¼¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÆÍ¤ÊÖ¤»¤º¡×¡¡¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤ÄÄë·ý¥¸¥àÌ¾Êª¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ö¥Ï¥ë¤µ¤ó¡×
¡¡1973Ç¯1·î25Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬²á¤®¡¢»þÂ®É´¿ô½½¥¥í¤Ç¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¿Çò¤¤¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¡¦¥¯¡¼¥Ú¤¬¼óÅÔ¹âÂ®5¹æÃÓÂÞÀþ¡¢ÈÓÅÄ¶¶½Ð¸ý¤ÈÁá°ðÅÄ½Ð¸ý¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÂç¶Ê¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤ì¤º¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£½ÂÂÚ¤ÇÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë·ãÆÍ¡£±¿Å¾ÀÊÂ¦¤¬ÂçÇË¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¾ì¤Ï¤Û¤ÜÂ¨»à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3½µ´ÖÁ°¡¢¥Á¥ã¥Á¥ã¥¤¡¦¥Á¥ª¥Î¥¤¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ò12²óKO¤ÇÅÝ¤·¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬23ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥Á¥ã¥¤¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤â¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢¸µ²¦¼Ô¥Á¥ã¥Á¥ã¥¤¤Î¶¯Îõ¤Ê±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤ÆÂç¾ì¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Âç¾ì¤ÎÂ¤Ï¤±¤¤¤ì¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶«¤ó¤À¡£
¡ÖÂ¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾ìÂ¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
¡¡¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂç¾ì¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£´ÑµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬°Æ¤¸¤¿¡£¤¬¡¢¥Á¥ã¥Á¥ã¥¤¤Ï·ã¤·¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¾ì¤ÏÂ¼ó¤òÇ±ºÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥³¥ó¥É¤¬Â¼ó¤òÎä¤ä¤·¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤Ï°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤¤Î¶¯¤¤Âç¾ì¤Ï²Ì´º¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢ÃæÈ×¤«¤é½ù¡¹¤ËÍ¥Àª¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ12¥é¥¦¥ó¥É¡¢·ã¤·¤¤Ï¢ÂÇ¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Á¥ã¥¤¤Ë¤µ¤é¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¡¢3ÅÙ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤KO¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾ì¤ÏÈ¾Ç¯Á°¡¢¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥â¥ì¥¹¡Ê¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¤â1¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2ÀïÂ³¤±¤ÆµÕ¶¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤¿·àÅª¥Ü¥¯¥µ¡¼Âç¾ì¤Î¿Íµ¤¤Ï¾å¾º¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈà¤ò¡ÖµÕÅ¾¤Îµ®¸ø»Ò¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¥Ï¥ï¥¤¹Ô¤¬Ãæ»ß¤Ë
¡Ê¤¢¤ÎÂ¼ó¤Î¤±¤¬¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡Ë
¡¡15ºÐ¤ÇÄë·ý¥¸¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤«¤é¡¢¿©»ö¤ÎÀ¤ÏÃ¤äÉô²°¤ÎÁÝ½ü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂç¾ì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«Â³¤±¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÄ¹Ìî¥Ï¥ë¤Ï¡¢ÂôÌÚ¹ÌÂÀÏº¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂôÌÚ¤ÏÃ±¹ÔËÜ¡Ø²¦¤Î°Ç¡Ù¤Ë¡Ö¥¸¥à¡×¤ÈÂê¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥Á¥ã¥Á¥ã¥¤¤Î»î¹ç¤Î¤¢¤È¤Ç¤É¤¦¤·¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤ê¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥Á¥ã¥Á¥ã¥¤Àï¤Î¤¢¤È¤ÏËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë±Ë¤®¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹Ò¶õ·ô¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥Á¥ã¥¤Àï¤ÇÄË¤á¤¿Â¤¬´°Á´¤Ë¼£¤êÀÚ¤é¤º¡¢¾¯¤·°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¤Î¤Ç¥Ï¥ï¥¤¹Ô¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ó
¡¡Âç¾ì¤ÏÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏÏÓ¤Î¤¤¤¤ÃÃÌê¿¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ç¡¢²È¤ÏÀÖÉÏ¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÇ®Îõ¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Âç¾ì¤Ï¡¢¾®³Ø¹»5Ç¯¤Îº¢¤Ë¤Ï¾Íè¤ÎÌ´¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ËÄíÉÕ¤¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡Ë
¡¡Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¾åÌî¡¦¥¢¥á¥ä²£Ãú¤Î¡ÒÆóÌÚ¤Î²Û»Ò¡Ó¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤·¤Æ6·î¡¢Äë·ý¥¸¥à¤ËÆþÌç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢Äë·ý¤Ï¡¢Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶ìÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥à¤¬ÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æ»Ù±ç¤·¤¿¾®ºä¾ÈÃË¤¬¤Ä¤¤¤ËÀ¤³¦¤ò¼è¤ì¤º¤Ë°úÂà¡£Æ±»þ´ü¡¢°ìÂå¤Ç¥¸¥à¤òÎ´À¹¤µ¤»¤¿ËÜÅÄÌÀ²ñÄ¹¤¬µÞÀÂ¡£ÎÀ¤Ë¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤ß¤Ê½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤ÎËÜÅÄÌÀÉ§¤¬À×¤ò·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¹â¹»À¸¡£¥¸¥à¤ÎÁ°ÅÓ¤Ï´í¤¦¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬À¸¤ÎÂç¾ì¤¬ÎÀÀ¸¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îº¢¤À¡£
¡¡ÆþÌç¤ÎÍâ½©¡¢¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢Âç¾ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò1¥é¥¦¥ó¥ÉKO¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é6Ï¢¾¡¡¢½é¹õÀ±¤ò¶´¤ó¤Ç10Ï¢¾¡¡£½é¤á¤Æ¤Î10²óÀï¤Ç¸å¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦²Ö·Á¿Ê¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿Ê¶¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Âç¾ì¤Ï¡¢4¿Í¤Î¸½Ìò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¼¡¡¹¤Ë¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÇË¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ²¦¼Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£ÁáÀ¥¡¢¥¿¥¤²¦¼Ô¤Î¥µ¥¯¥Ç¥£¥Î¥¤¡¢ÅìÍÎ²¦¼Ô¤ÎÃæÂ¼¹ä¡¢¤½¤·¤Æ69Ç¯12·î¤Ë¤Ï³¤Ï·¸¶Çî¹¬¤«¤éÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ê¥Ù¡¦¥Ó¥é¥«¥ó¥Ý¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë¤â¾¡¤Ã¤¿¡£À¤³¦1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿Âç¾ì¤ÏÀ¤³¦Ä©Àï¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
·ý¤ÏÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë
¡ÖÄë·ý¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤Ï¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°À¤³¦Ä©Àï¤µ¤»¤º¡¢¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ò2ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ó¥é¥«¥ó¥Ý¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥¯¥ì¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥ë¥Ð¥ó¥Á¥ã¥¤¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç®¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥é¥«¥ó¥ÝÀï°Ê¸å¤Î»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ñ¾ì¤Ç¸«¤¿¤È¤¤¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀÐ°æ¾´±Ñ¤À¡£
¡ÖÂç¾ì¤ÏËÜÍè¡¢Èþ¤·¤¤¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÈùÌ¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£´°àú¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¤Ï¤·¤ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤¤Ê¤êKO¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯°ú¤Ê¹¶¤á¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÝ¤µ¤Ê¤¤ã¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÇÅÝ¤»¤ë¤ó¤À¤«¤éÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¾ì¤Ï¾ï¡¹¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ý¤ÏÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡£¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¬¡¼¥É¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¹¶¤á¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£
¡¡¹¶¤á¤Æ¹¶¤á¤Æ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌóÂ«ÄÌ¤êÊì¤ËÄíÉÕ¤¤Î²È¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âç¾ì¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿¤Þ¤Þ¶õ¤ÎÈàÊý¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£
¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤Î¤Ö¤ä¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡£1956Ç¯¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤ÇÅê¼ê¡£·ÄØæÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥´¥ë¥ÕÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×ÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ø¹â¹»Ìîµå¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº ±Ê±óÅÁÀâ¡Ù¡ØÉð½Ñ¤Ë³Ø¤Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Ê²½ÏÀ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯2·î13Æü¹æ ·ÇºÜ