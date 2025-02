【第55話】2月16日 公開

白泉社は、次見やをら氏によるマンガ「拷問バイトくんの日常」第55話をヤングアニマルWebで公開した。価格は60コイン。

「拷問バイトくんの日常」は殺しや拷問がひとつの“お仕事”として成り立っている世界を舞台に、拷問会社で働くアルバイトのセロを中心に描かれるちょっぴりダークなお仕事コメディ。

なお、ヤングアニマルWebでは第52話などをはじめ、126話分が無料公開されるキャンペーンが2月22日まで実施される。

【最新話】

【無料公開中(一部)】

【拷問バイトくんの日常】

殺しや拷問がひとつの“お仕事”として成り立っている世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。新人バイトのミケとヒューも加わり、ゆかいな拷問ライフは続く! SNSで大人気&同人版が即完売の超話題作が連載化!アナタの性癖に刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ♡

