ÇµÌÚºä46Í¿ÅÄÍ´´õ¤Î3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥èー¥À¡Ù¡¢¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù°áÁõ¤Ç¥¨¥â¤¹¤®¤ëÎÞ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª Â´¥³¥ó²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿ー¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¶Ê¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤âÄà¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¡Ë
ÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¤Î3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥èー¥À¡Ù¤¬¡¢2·î22¡¦23Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂ´¶È¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
³¨ÊÁ¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤«¤é¥Õ¥§¥êー¤Ç40Ê¬¤Û¤É¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Î¥Óー¥Á¤Ç¡¢Ä«¾Æ¤±¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢£×¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿»×¤¤½Ð¤Î¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
»£±ÆÃæ¡¢¶Ê¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í¿ÅÄ¤ÎÌÜ¤«¤éÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤âÌÜ¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¡£
¡Öº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù¤Î°áÁõ¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¶Ê¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤âÄà¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«µã¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡¢¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù¤Î°áÁõ¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
PHOTO BY ºÙµï¹¬¼¡Ïº
½ñÀÒ¾ðÊó
2025.02.12 ON SALE
ÇµÌÚºä46 Í¿ÅÄÍ´´õ 3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥èー¥À¡Ù
ÇµÌÚºä46 Í¿ÅÄÍ´´õ 3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥èー¥À¡ÙOFFICIAL X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/yodayuuki_3rd
ÇµÌÚºä46 OFFICIAL SITE
http://www.nogizaka46.com/