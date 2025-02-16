2Ëü5000¿Í¤¬½ËÊ¡¡ª¿·²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÖÆüËÜ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ç¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖÍ¦µ¤¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¡Ä
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÂè74Âå²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¡Ê25¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤Î½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬16Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Çð±Ø¤ÎÀ¾¸ý220¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÅì¸ý440¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç²ó¤ê¡¢Ìó2Ëü5000¿Í¤¬±èÆ»¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹À¹¶·¤Ö¤ê¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï±èÆ»¤«¤é¤Î¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡×¡Ö²£¹Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÇð¤Î¸Ø¤ê¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇð¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À¨¤¯Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍè¾ì½ê¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡15Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢ÇðÆüÂÎ¹â¡Ê¸½ÆüÂÎÂçÇð¡Ë¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Î±³Ø¡£¹â1¤ÎÅÓÃæ¤ÇÁêËÐÉô¤ËÅ¾ÀÒ¡£¹â¹»ÁíÂÎ½àÍ¥¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¹â¹»»þÂå¤ËÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿²¬ÅÄÍÈþ»Ò¤µ¤ó¤é¤â¶î¤±¤Ä¤±¡Ö½ÇÉã¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤ë²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆüËÜ¸ì¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÇð»Ô¤Ç3Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢°ÊÁ°¤«¤éÆ±»Ô¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤ÈÉ½¸½¡£¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦±Ê°æÌÀ·Ä¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÇðÁêËÐ¾¯Ç¯ÃÄ¤È¤Ï¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£