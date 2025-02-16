¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÊ¿ÏÂÅç¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡¡ÂçÅçÎ´Çµ²ð¤Ï½ÐÂ¤Ë¼ê±þ¤¨¤âìÅÍß¤Ë¿¤Ó¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ö£Ê£Ì£ÃÇÕ¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Ê¿ÏÂÅç¡Ë
¡¡ÂçÅçÎ´Çµ²ð¡Ê£²£²¡Ë¡áÊ¡²¬¡¦£±£³£±´ü¡¦£Â£±¡á¤¬¡¢£±£¶Æü¤Î½éÆü£·£Ò¤Ç£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¡££±¼þ¥Ð¥Ã¥¯¤Ï£´ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¼þ£±£Í¤Îº¹¤·¤Ç¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î£·£²¹æµ¡¤Ë¾è¤ëº´Æ£±¦µþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¡¢¡Ö½ÐÂ¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¤Ó¤¬¤Û¤·¤¤¤·¥Ú¥é¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ËÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±£·Æü¤Î£²ÆüÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£