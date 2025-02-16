Âç¿ÎÅÄ¸ü¡¢¥ì¥¹¥é¡¼Éüµ¢¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤µ¤óÅé¤à¡Öº£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤«¤é¡×
¡¡¡Ö¼ÙÆ»¡×Âç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¤Ë½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦ÉÍÅÄ¹½©¡¢µýÇ¯£·£´¡Ë¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¤Ï£±£¹£¸£´Ç¯¡¢º¸É¨³¸¹üÊ´ºÕ¹üÀÞ¤Î¤¿¤á°ìÅÙÌÜ¤Î°úÂà¡£²ñ¼Ò°÷¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Îºî¶È°÷¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¸£¸Ç¯¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£¥³¡¼¥Á¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Ç¯£±£²·î£³Æü¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»Ò¤ÎÂç²ñ¤Ç¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤·¤¿ºÝ¤âÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤È¡È²¸¿Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¸áÁ°Ãæ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÃÏÊý¥í¥±Ãæ¤ËÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿Âç¿ÎÅÄ¡£
¡¡¡ÖÁ´Æü»þÂå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥á¥¥·¥³±óÀ¬¤ÇÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¡£ÃÄÂÎ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÄÀ¤ó¤ÀÀ¼¤ÇÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö°ìÅÙÌÜ¤Î°úÂà¤Ç¿ÍÀ¸¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ª¤Þ¤¨¡¢º£¡¢²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ø»Å»öÃµ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø¥³¡¼¥Á¤Ç¤â¤ä¤ë¤«¡©¡¡²¶¤È°ì½ï¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡ÖÉüµ¢Àï¤â¡Ø½÷»Ò¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÃË¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ£²¿Í¤ÇÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤¬ËÍ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£º£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£