¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ÇÂè£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¿¶¤ì»ØÎá¤â²ÝÂê»Ä¤ë¡Ö²¿¤Ç¼ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡×
¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£´¡½£³¥µ¥à¥¹¥ó¡Ê£±£¶Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ïº£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ë¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ß£´¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÌçÏÆ¤¬£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï£¸°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¿·¿Í¤Î¹Ó´¬¤¬ÆóÎÝÂÇ¤È»°ÎÝ¤Ç¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ê¤É¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·È¿¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡½é¸«¤ÎÁê¼êÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢½éµå¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½øÈ×¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÇ·â¤ÇÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê£²²ó¤Ë£´ÆÀÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¸«Æ¨¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ò¤³¤Á¤é¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á·ë²Ì¤ÏÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É·ë²Ì¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤½¤³¤òÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¡££²ÂÇÀÊÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¸«¤À¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£²¿¤Ç¼ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤Ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£