¡Ö¤ä¤ó¤À¤ª¤é¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ê¸Æ¬¤Ë¤Ä¤¯¸ÀÍÕ¡ª¡ÚÊý¸À¥¯¥¤¥º¡Û
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¸À¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç½ÐÂê¡ªÁ´¹ñ¤ÎÊý¸À¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡ÚÊ¡Åç¸©¤ÎÊý¸À¡Û¡Ö¤ä¤ó¤À¤ª¤é¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤ó¤À¤ª¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÊý¸À¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¤ä¤ó¤À¤ª¤é¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö·ù¤À¤ï»ä¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¤ä¤ó¤À¤ª¤é¡×¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤ä¾Ð¤¤ÏÃ¤Î¤È¤¤Ë»È¤¦²ñÄÅÊÛ¤Ç¤¹¡£
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö·ù¤À¤ï»ä¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¤À¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤¢¤é¤Þ¡¼¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤ËÊý¸À¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØCOCOKARA AIZU ¸ø¼°HP¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô