¡Ö¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ï¥À¥á¡×ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¼Õºá¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ô¤·¤ã¤ê
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤¬16Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤òµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤Þ¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ15Æü¡¢Youtube¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÊÑ¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¼Õºá¡£¡Öº£²óµ»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç³Ø»þÂå¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é19Ç¯Ëö¤ËÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤â¤È¡¢20Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÌó1Ç¯´Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Öº£¥¹¥Þ¥Û¤¬ÉáµÚ¤·¤ÆSNS¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤é¤ó¥¢¥×¥ê¤È¤«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¾¡Ëó½£ÏÂ¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹¹ð¤â¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¹çË¡Åª¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ÎÅÒÇî¹Ô°Ù¤Ï°ãË¡¤Ç¡¢ÅÒÇîºá¡ÊÃ±½ãÅÒÇî¡Ë¤Ç50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Þ¤¿¤Ï²ÊÎÁ¡¢¾ï½¬ÅÒÇîºá¤Ç3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¡¢¤Ê¤É¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö·ë¹½½Å¤¤ºá¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤·¤¿¡£