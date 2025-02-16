¸¼´Ø¤Ë¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡×¤òÃÖ¤¤¤¿¤é²È¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤¿ÏÃ
ROOMIE 2025Ç¯1·î30Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
²È¤ÎÃæ¤¬»¶¤é¤«¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¥«¥Ð¥ó¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤Å¬Åö¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤ª²È¤Ç»È¤¨¤ë¥í¥Ã¥«¡¼
¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢VAZZO¤Î¥Ú¥°¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç³Ø¹»¤ä²ñ¼Ò¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¡ª¤Ç¤â¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ç·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤²ÈÄí¸þ¤¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ã¥«¡¼µ¤Ê¬¤Ç¥«¥Ð¥ó¤ò¼ýÇ¼¡ª
³Ø¹»¤ä²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÏÄê°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
¥Ç¥¹¥¯¤Î¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤«¤é¤ª¤¦¤Á¤Ë¤âÄê°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¥í¥Ã¥«¡¼¤¬¤¢¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
½Ð¤«¤±¤ë»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¹¤°¤³¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð»¶¤é¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤¢¤ëÃªÈÄ¤Ï¡¢4ÃÊ³¬¤Ç¹â¤µÄ´Àá²ÄÇ½¡£
²ÙÊª¤ÎÎÌ¤ä¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÙ¡¹¤·¤¿¤â¤Î¤â¤³¤³¤Ë
¡Ö¥Ú¥°¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ú¥°¥Ü¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡£
¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë·ê¤Ë¥Ú¥°¥Ü¡¼¥ÉÍÑ¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤äÃª¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢ºÙ¡¹¤·¤¿¤â¤Î¤â¥¹¥Ã¥¥ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
¥Õ¥Ã¥¯¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¤â³°Â¦¤«¤é¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Î²ÙÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ô¼¤È¤ê¤Ê¤É½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Î½àÈ÷¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤â¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·ÌÌ¤Ë¤â¿§¡¹ÃÖ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÃÖ¤¤¤ÆÃÖ¤¯¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
¤Õ¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª¤¬¥³¥í¥³¥íÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ê¤é»¶¤é¤«¤·¤¬¤Á¤Ê³°½ÐÍÑ¤Î¥°¥Ã¥º¤òåºÎï¤ËÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ»þ¤ÏÃúÇ«¤Ë
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¹©¶ñ¤ÏÉÔÍ×¤ÇÀâÌÀ½ñ¤âÃúÇ«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¿¤À¤·¼ê½ç¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀâÌÀ½ñ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
ÁÝ½ü¤â³Ú¡¹
Äø¤è¤¤¹â¤µ¤ÎÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãª¤Î²¼¤ÎÁÝ½ü¤â³Ú¡¹¡£
ÁÝ½üµ¡¤ä¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¥µ¥Ã¤È¾²¤òËá¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÊÑ¹¹¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤Ê¤é¾ì½ê¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Å°ÄìÅª¤ËÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª²È¤Ë¤â¥í¥Ã¥«¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª
¤³¤ì¤ò»Å»öÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É»¶¤é¤«¤·¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥í¥Ã¥«¡¼´¶³Ð¤Ç¼«Á³¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆËº¤ìÊª¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª²È¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤òÃÖ¤¯À¸³è¡¢¤«¤Ê¤ê²÷Å¬¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
Photo: ¤«¤¯¤ì¤¤