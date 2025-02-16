¼«±Ä¶È¤ÎÉã¤¬»àµî¡¡³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©¡¡°äÂ²¤¬4¥«·î°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤¦¡Ö½à³ÎÄê¿½¹ð¡×¤È¤Ï¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
2024Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤¬¡¢2·î17Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ï¡¢º£¤«¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤¬Á°Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«±Ä¶È¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤òË´¤¯¤·ºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿A¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¾®¸¶²ñ·×¤Î¾®¸¶¿ò»ËÀÇÍý»Î¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÏ·µà²½¤·¤¿¼Â²È¡Ö¼è¤ê²õ¤·¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¾×·â¥È¥é¥Ö¥ë¡Ä½¸ÍîÁí½Ð¤ÇÊª¿§¡¢ÅÚÂ¤ÇÆ§¤ß¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë
¨¡A¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¼«±Ä¶È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·îËö¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬Éã¿Æ¤ÎºòÇ¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼«±Ä¶È¤ÎÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¡ÊÁêÂ³¿Í¡Ë¤¬1·î1Æü¤«¤é»àË´¤·¤¿Æü¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÄê¤·¤¿½êÆÀ¶â³Û¤ÈÀÇ³Û¤ò·×»»¤·¡¢ÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é4¥«·î°ÊÆâ¤Ë¿½¹ð¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êÂ³¤¤ò¡Ö½à³ÎÄê¿½¹ð¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¡Ö½à³ÎÄê¿½¹ð¡×¤Ë¤Ï¡¢¿½¹ð¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬²ñ¼Ò°÷¤äÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¼«±Ä¶È¤Î¾ì¹ç¡¢Çä¾å¤«¤é·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤¿¶â³Û¡Ê½êÆÀ¡Ë¤¬¡¢48Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç½à³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎµëÍ¿¤äÇ¯¶â°Ê³°¤Ç¡¢Ç¯´Ö20Ëü±ß°Ê¾å¤Î½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£20Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·µëÍ¿¤äÇ¯¶â¤·¤«½êÆÀ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¤½¤ì¤é°Ê³°¤Î½êÆÀ¤¬20Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤¬Â¿¤¯¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢½à³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¡Ö½à³ÎÄê¿½¹ð¡×¤Ï¡¢Ã¯¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½à³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬2¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï¢½ð¤Ë¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿ÍÅù¤Î»áÌ¾¤òÉÕµ¤·¤Æ³ÆÁêÂ³¿Í¤¬ÊÌ¡¹¤Ë¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½à³ÎÄê¿½¹ð¤Î´ü¸Â¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é¡Ö4¥«·î°ÊÆâ¡×¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½à³ÎÄê¿½¹ð¡×¤Ï¡¢4¥«·î¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÄÉÄ§ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢½à³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¡¾®¸¶¿ò»Ë¡Ê¤ª¤Ï¤é¡¦¤¿¤«¤·¡ËÀÇÍý»ÎË¡¿Í¾®¸¶²ñ·× Åìµþ»öÌ³½ê½êÄ¹¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡£¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¹ç³Ê¸å¡¢´ÆººË¡¿Í¤Ë¤Æ¡¢¶â¾¦Ë¡´Æºº¡¢²ñ¼ÒË¡´Æºº¡¢SPC´Æºº¤Ë½¾»ö¡£ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ÇÁêÂ³ÂÐºö¡¢ÀÇÌ³¸ÜÌäÅùÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¸åÆÈÎ©¡£ÅìµþÅÔ·ÃÈæ¼÷¤Ë¤Æ¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ò³«¶È¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢¥×¥íÌîµå´ÑÀï¡¢Î¹¹Ô¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë