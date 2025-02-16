¥µー¥Ö¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¤¿Åì¥ì¼¢²ì¤¬SAGAµ×¸÷Áê¼ê¤Ë¥Ûー¥à2Ï¢¾¡¡ª ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¿¼ß·¤Ä¤°¤ß¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤Ç»ÐËåÂÐ·è¤òÀ©¤¹¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°½÷»ÒÂè16ÀáGAME2¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¤ÎÂè16ÀáGAME2¤¬16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢YMIT¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤ÆÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¤ÈSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºòÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿GAME1¤Ï¡¢¥µー¥Ö¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Åì¥ì¼¢²ì¤¬ÆÀÅÀ¸»¤Î¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Á¥Í¥í¡¦¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢3ー1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Â³¤¯GAME2¡¢¥Ûー¥à¤ÎÅì¥ì¼¢²ì¤Ï±þ±ç¤òÇØ¤Ë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£°ìÊý¤ÎSAGAµ×¸÷¤Ï²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿GAME1¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Åì¥ì¼¢²ì¤Î¿¼ß·¤Ä¤°¤ß¤ÈSAGAµ×¸÷¤Î¿¼ß·¤á¤°¤ß¤Î»ÐËåÂÐ·è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åì¥ì¼¢²ì¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Ë¿¼ß·¤Ä¤°¤ß¤ÈÃ«ÅçÎ¤ºé¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥í¥Û¥¤¥¹¤ÈÀÄÌøµþ¸Å¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤ËÅÄÂå²ÂÆàÈþ¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤Ë¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤ËÃæÅçÌ¤Íè¤È¾¾²¬²êÀ¸¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êGAME1¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëSAGAµ×¸÷¤ÏOH¤Ë¿¼ß·¤á¤°¤ß¤ÈËÌÁë°¼²»¡¢MB¤ËÊ¿»³»íÕÁ¤ÈÅÏî´ºÌ¡¢S¤Ë±É³¨Î¤¹á¡¢OP¤ËÄ¹²¬Ë¾Íª¡¢L¤ËÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¡£GAME1¤«¤éOH¤ò¥¶¥Ã¥¯¥Þ¥êー¡¦¥°¥ì¥¿¤«¤éËÌÁë¤Ë¡¢MB¤ò¹ÓÌÚºÌ²Ö¤«¤éÊ¿»³¤Ë¡¢OP¤ò¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¤«¤éÄ¹²¬¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¡¢¹¶¤á¤¿¥µー¥Ö¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÅì¥ì¼¢²ì¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤«¤µ¤ºSAGAµ×¸÷¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢7ー7¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£SAGAµ×¸÷¤Î2ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌÀ¤±¡¢Ê¿»³¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÀª¤¤ÉÕ¤¤¤¿SAGAµ×¸÷¤ÏÇ´¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¡¢ÅÀº¹¤ò7ÅÀ¤È¹¤²¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢SAGAµ×¸÷¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Åì¥ì¼¢²ì¤ÏºòÆü¤ÎGAME1¤Ç¤â¸÷¤Ã¤¿¥µー¥Ö¤«¤éÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç20ー20¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢22ー21¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿Åì¥ì¼¢²ì¤ÏÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡SAGAµ×¸÷¤¬OH¤ò¿¼ß·¤á¤°¤ß¤«¤é¥¶¥Ã¥¯¥Þ¥êー¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿Âè2¥»¥Ã¥È¡£½øÈ×¤ÏÅì¥ì¼¢²ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¤Ë¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SAGAµ×¸÷¤¬¥êー¥É¤ËÀ®¸ù¡£¿¼ß·¤Ä¤°¤ß¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤â¡¢SAGAµ×¸÷¥êー¥É¤Î¤Þ¤ÞÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¡£À¾Â¼¤Î¥Ç¥£¥°¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¹¶·â¤ÇSAGAµ×¸÷¤ËÎ®¤ì¤¬·¹¤¯¤È¡¢Åì¥ì¼¢²ì¤Ë¥¢¥¦¥È¥ª¥Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÎÈ¿Â§¤Ë¤è¤ë¼ºÅÀ¤¬Áý¤¨¤ë¡£°Ê¹ß¤âÇÈ¤Ë¾è¤ëSAGAµ×¸÷¤¬½ù¡¹¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢25ー16¤ÈÂçº¹¤Ç¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¡£Ê¿»³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤¿SAGAµ×¸÷¤Î2ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¸å¡¢ÅÄÂå¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÅì¥ì¼¢²ì¤¬15ー15¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¥Ç¥åー¥¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀÂè3¥»¥Ã¥È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÅì¥ì¼¢²ì¤¬¼è¤êÀÚ¤ë¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤ÏMB¤ò¸ò¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ÇSAGAµ×¸÷¤¬°ì»þÀè¹Ô¤¹¤ë¤âÅì¥ì¼¢²ì¤¬8ー8¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£°Ê¹ß¤âÎ¾¥Áー¥à¤È¤â¤ËÇ´¤ê¤Î·Ò¤®¤Ç1ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤·¤«¤·½ªÈ×¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¿¼ß·¤Ä¤°¤ß¤Î¥µー¥Ö¤ÇÀª¤¤ÉÕ¤¤¤¿Åì¥ì¼¢²ì¤¬Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿Åì¥ì¼¢²ì¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È25ー20¤ÇÂè4¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ー1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¹¶¤á¤¿¥µー¥Ö¤«¤éÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¿¼ß·¤Ä¤°¤ß¤ä¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¤ò¼´¤È¤·¤¿¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿Åì¥ì¼¢²ì¤¬GAME1¤ËÂ³¤3ー1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Ûー¥à2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Åì¥ì¼¢²ì¤Î¼¡Àï¤Ï3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ä¥Þ¥È»ÔÌ±ÂÎ°é´ÛÁ°¶¶¤Ë¤Æ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¡¢SAGAµ×¸÷¤Î¼¡Àï¤Ï3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËSAGA¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤È¤Î¥Ûー¥àÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì 3ー1 SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
Âè1¥»¥Ã¥È 25―22
Âè2¥»¥Ã¥È 16―25
Âè3¥»¥Ã¥È 28―26
Âè4¥»¥Ã¥È 25―20