¸¤¤Î»¶Êâ¤òÅ¬Åö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¡©µ¯¤³¤ê¤¦¤ë5¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ï
¸¤¤Î»¶Êâ¤òÅ¬Åö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯
1.½¦¤¤¿©¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È
¸¤¤Î»¶Êâ¤òÅ¬Åö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢½¦¤¤¿©¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸å»ÏËö¤ò¤µ¤ì¤º¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÂ¾¸¤¤Î¤¦¤ó¤Á¡£ÌîÎÉÇ¤Î¤¦¤ó¤Á¡£¥«¥é¥¹¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¹ü¡Ê·ÜÆù¤Î¹ü¤Î²ÄÇ½À¡Ë¡£ÌîÎÉÇ¤Î¤¿¤á¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¸¤¤¬»¶ÊâÃæ¤Ë½¦¤¤¿©¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬°¦¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¸«¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¤ÏÅâÍÈ¤²´Ý¤´¤È1¸Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Íî¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¸¤¤äÌîÎÉÇ¤äÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¤¦¤ó¤Á¤ò½¦¤¤¿©¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä´óÀ¸Ãî¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È
¸¤¤Î»¶Êâ¤òÅ¬Åö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Çµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ï¸¤¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸¤¤È¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ÎÊý¤¬Èò¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£
¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¼«Å¾¼Ö¤ÏÌµ²»¤Ç¤¹¡£»ä¤â°¦¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤è¤¦¤È¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.Â¾¿Í¤äÂ¾¸¤¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È
¸¤¤Î»¶Êâ¤òÅ¬Åö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢Â¾¿Í¤äÂ¾¸¤¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥êー¥É¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿½Ì¥êー¥É¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¤Þ¤Þ»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Â¾¿Í¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢°¦¸¤¤¬´í³²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°¦¸¤¤¬Â¾¿Í¤«¤é´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¸¤¤È°¦¸¤¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾¿Í¤äÂ¾¸¤¤È¤¹¤ì°ã¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥êー¥É¤ÎÄ¹¤µ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤ó¤ÈÃ»¤¯»ý¤Ä¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½Ì¥êー¥É¤Ï¥í¥Ã¥¯¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥êー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»¶Êâ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¼Ò²ñÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È
¸¤¤Î»¶Êâ¤òÅ¬Åö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢ÇÓÝõ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬»¶Êâ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¤¤¬»¶Êâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Ç°ÂÁ´¤Ë²÷Å¬¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤äÂ¾¸¤¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤È¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸¤¤È»ô¤¤¼ç¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¸¤¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£
»Ò¸¤¤Î¤¦¤Á¤Ï¤È¤¯¤ËËèÆü¤Î»¶Êâ¤òÆü²Ý¤Ë¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.ÍßµáÉÔËþ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
¸¤¤Î»¶Êâ¤òÅ¬Åö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢ÍßµáÉÔËþ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¤¤¬»¶Êâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÇÓÝõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»¶ÊâÃæ¡¢¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤ÊÂ¾¿Í¤äÂ¾¸¤¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»¶Êâ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ï¸¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»¶Êâ¤òÅ¬Åö¤Ë¤·¡¢°¦¸¤¤ÎÌÜÅª¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÍßµáÉÔËþ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÊ¤¨¤¿¤ê³ú¤ó¤À¤ê¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤¬»¶Êâ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢»¶ÊâÃæ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Î»¶Êâ¤òÅ¬Åö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò5¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¦¤¤¿©¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È ¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È Â¾¿Í¤äÂ¾¸¤¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È ¼Ò²ñÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È ÍßµáÉÔËþ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
»¶ÊâÃæ¤Ï°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤â¤è¤¯ÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢°¦¸¤¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)