·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï3ÅÙ¤Î¿©»ö¤è¤ê¤³¤ì¤¬Âç»ö¡ÄÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸«Ä¾¤·¤òÌ¿¤¸¤ë¿©¤ÙÊª¤È°û¤ßÊª¤Î¼ïÎà
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä»¼èÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¹Êó»ï¡Ø¥«¥Ë¥¸¥ë 18ÇÕÌÜ¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÅüÇ¢ÉÂÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½
ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤¬Ãø¤·¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¤À¤¤¤¿¤¤5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤«¤½¤ÎÍ½È÷·³¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â´Þ¤á¤Æ¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À®¿Í¤À¤±¤Ë¸Â¤ì¤Ð4¿Í¤Ë1¿Í¡£
ÅüÇ¢ÉÂÍÉÂÎ¨¤ÎÊÑ²½¤È¸«»ö¤ËÈæÎã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¡¢³°¿©»º¶È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢°ì¿ÍÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¼«Æ°¼ÖÊÝÍÂæ¿ô¤Ê¤É¤ÎÁý²Ã¡£24»þ´Ö365Æü¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ±¿Æ°ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
ÅüÇ¢ÉÂÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡ÆâÊ¬ÈçÂå¼ÕÆâ²Ê¤Î°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÂçÁÒ µ£¤À¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2019Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤¬1000Ëü¿Í¡¢Í½È÷·³¤ò´Þ¤á¤ë¤È2000Ëü¿Í¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÇ¯´Ö15Ëü¿Í¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡½¡½¡£
¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦ç¹Â¡¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¶Ï¤«¤Ê·ìÅüÃÍ¤ÎÊÑÆ°¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢ç¹Â¡¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÊ¬Èç¤·¤Æ·ìÅüÃÍ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÉÔÂ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¡×¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¡£
¢£¡Ö¤·¡¦¤á¡¦¤¸¡×¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤Î3Âç¹çÊ»¾É
·ì±ÕÃæ¤Î¥Ö¥É¥¦ÅüÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢·ì´ÉÆâ¤Ë¿å¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÂçÎÌ¤ÎÇ¢¤È¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤«¤éÇÓÝõ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÎÆâ¤«¤é¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°Û¾ï¤Ë¹¢¤¬³é¤¯¡½¡½¡£
²á¾ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦Åü¤¬Ç¢¤È¤·¤ÆÇÓÝõ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤¯ÅüÇ¢ÉÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤¿Êª¤Ï°ß¤Ç¾Ã²½¤µ¤ì¤ë¤È¥Ö¥É¥¦Åü¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÎ³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®Ä²¤«¤éµÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ·ì´É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ö¥É¥¦Åü¤¬¡¢¶ÚÆù¤Ê¤É¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»éËÃ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¿ÈÂÎ¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤ë¡£·ì±ÕÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥É¥¦Åü¤ÎÇ»ÅÙ¤ò·ìÅüÃÍ¤È¸À¤¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤È2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î9³ä¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬2·¿¤Ç¤¢¤ë¡£2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï°äÅÁÅª¤ÊÍ×°ø¡¢¿©¤Ù²á¤®¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¤Î´Ä¶Í×°ø¤Çµ¯¤¤ë¡£
1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎºÙË¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±ÖÈ¿±þ¡Ê¼«¸ÊÌÈ±Ö¡Ë¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ç¹Â¡¤Ç¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¹çÀ®¤ÈÊ¬Èç¤ò¹Ô¤¦¦ÂºÙË¦¤òÇË²õ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬ÈçÉÔÁ´¤È¹â·ìÅü¾É¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¸¡ºº¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2·¿¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¼£ÎÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤ËÊ¿¶Ñ¤·¤Æ1³ä¤Û¤É¡¢1·¿¤ÎÊý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1·¿¤È2·¿¤Ç¤Ï¼£ÎÅÊýË¡¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤ò¤»¤º¤ËÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¹çÊ»¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿À·Ð¾ã³²¡¢ÌÖËì¾É¡Ê´ã¡Ë¡¢¿Õ¾É¤Î3¤Ä¤òÅüÇ¢ÉÂ¤Î3Âç¹çÊ»¾É¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î½çÈÖ¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤·¡¦¤á¡¦¤¸¡×¤È³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ºÌÀ¤Î¸¶°ø¤ÎÂè3°Ì¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Â¤ÎÁÈ¿¥¤¬Éå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²õáÔ¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ä¶¹¿´¾É¤ÎÈ¯ºî¡¢¤¬¤ó¤äÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ËØí´µ¤¹¤ë¤ÈÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï5Ç¯¤«¤é10Ç¯Ã»¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¢Åü¤¬½Ð¤Æ¤âÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÒÇ¢¡Ó¤ÎÉÕ¤¯ÉÂÌ¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Ñ¸ìÉ½µ¤ò¥«¥¿¥«¥Ê¤Ë¤·¤¿¡Ø¥À¥¤¥¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ù¤Ø¤Î²þÌ¾¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÀÝ¼è¤Î¤·²á¤®¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê°ûÎÁ¤Î¼ïÎà
ÅüÇ¢ÉÂ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ï¿©»öÎÅË¡¤È±¿Æ°ÎÅË¡¤Ç¤¢¤ë¡£²á¿©¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤·¤Æ·ìÅüÃÍ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¿©»öÎÅË¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ê¢8Ê¬ÌÜ¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¿©ÉÊ¤Î¼ïÎà¤òÂ¿¤¯¡Ê1Æü30¼ïÎà°Ê¾å¡Ë¡¢¤¢¤Ö¤éÊ¬¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ1Æü3¿©¤ò¤¤Á¤ó¤È¼è¤ë¡£
¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«·ìÅüÃÍ¤¬¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤è¤¯¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢´Ö¿©¤ä¥¸¥å¡¼¥¹Åù¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë´Ö¿©¤ä¥¸¥å¡¼¥¹Îà¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
·ò¹¯¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢Æý»À¶Ý°ûÎÁ¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¿ÎÌ¤ÎÅüÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª²Û»Ò¤ä²ÌÊª¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤Î¼è¤ê¤¹¤®¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡ÖÅüÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãº¿å²½Êª¤ä»é¼Á¡ÊÌý¡Ë¤Î¼è¤ê¤¹¤®¤â¹µ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤ÊÃº¿å²½ÊªÀ©¸Â¡£Ã»´üÅª¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Áé¤»¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ä¤ë¤È»àË´Î¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤äÌÍÎà¤ò¸º¤é¤·¤¿¤«¤ï¤ê¤ËÆù¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤âÂçÄ²¤¬¤ó¤ËØí´µ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×
¿©»ö¤È±¿Æ°¤ÇÌÜÉ¸¤Î·ìÅüÃÍ¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¤¬É¬Í×
ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅÌô¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾É¾õ¤ËÅ¬¤·¤¿¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Ìô¤Ç¤¢¤ë¡ÖGLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¡×¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬Èç¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹â¤¤·ìÅüÃÍ²þÁ±¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖGLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤ÏÁé¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Þ¤ÇÈþÍÆÌÜÅª¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌô¤È¤·¤Æ¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç°å¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÉûºîÍÑ¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯Èï³²¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï½èÊý¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÆþ¼ê¤·¤Æ°Â°×¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¡×
ÌôÊªÎÅË¡¤Ç½½Ê¬¤Ê²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ëè¿©Á°¤È¿²¤ëÁ°¤Ë¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤ÇËèÆü4²ó¤Û¤É¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÈé²¼Ãí¼Í¤òÂÇ¤Ä¡£ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¥Ý¥ó¥×¤È¤¤¤¦°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¡¢ÁõÃå¤·¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç·ìÅüÃÍ¤òÂ¬¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÎÌ¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡¼ï¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¹â³Û¤Ê¤¿¤áÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö½é´ü¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤ËË³¤·¤¤¤Î¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÌµ¾É¾õ¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ÏÁá´üÈ¯¸«¡¢¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤è¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Äê´ü·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¿ôÃÍ¤ÎÌÜ°Â¤Ï·ìÅüÃÍ¤È¡¢²áµî1¡Á2¥«·î´Ö¤Î·ìÅüÃÍ¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¼¨¤¹¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1c¡ÊHbA1c¡Ë¤È¤¤¤¦ÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ö¤«¤¯¤ìÅüÇ¢ÉÂ¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¸¡ºº
¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ö¤«¤¯¤ìÅüÇ¢ÉÂ¡×¡Ê¿©¸å¹â·ìÅü¡Ë¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦ÅüÉé²Ù»î¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ö¥É¥¦Åü¤òÍÏ¤«¤·¤¿°ûÎÁ¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤ÎÊÑÆ°¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï°äÅÁÅª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬Èç¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ï¤³¤Î¸¡ºº¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸¡ºº¤Î¼õ¿Ç¤Ë¤ÏÀìÌç°å¤ÎÃÎ¸«¤¬É¬¿Ü¤À¡£
¡Ö¤â¤·¸¡ºº¤Ç·ìÅüÃÍ¤Ë°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤È¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹çÊ»¾É¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï5Ç¯¤«¤é10Ç¯¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÃÎ¤ê¡¢·Ú¤¤¤¦¤Á¤«¤é¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤Æ¹çÊ»¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ê¥«¥Ë¥¸¥ëÊÔ½¸Éô ¼èºà¡¦Ê¸¡áÀ¾Â¼Î´Ê¿¡Ë