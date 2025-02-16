¤ä¤é¤Ê¤­¤ãÂ»¡ªÆÚÆùÎÁÍý¤Î»þÃ»¥Æ¥¯¤Ë5Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¤ä¤Ä¡×¡Ö½µËö¤Ëºî¤ê¤¿¤á¤¿¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¦¤é¤é(@urara_money)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë²èÁü¤Ç¤¹¡£ÀáÌó¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç°Â¤¤¤ªÆù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢Çã¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÅà¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡£¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤¼¤Ò¡¢»þÃ»¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²¼Ì£ÎäÅà¥Æ¥¯

ÎäÅà¤ªÆù¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤­¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÅà¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»È¤¦¤È¤­¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£

Åê¹Æ¼Ô¤Î¤¦¤é¤é¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ë¤ªÆù¤Î²¼Ì£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

©urara_money

¤ä¤é¤Ê¤­¤ãÂ»¡ªÀáÌó¤Î¤¿¤á¤ËÆÚÆù¤ÎÆÃÂç¥Ñ¥Ã¥¯Çã¤Ã¤¿¿Í¤Ïº£¤¹¤°²¼Ì£ÎäÅà¤·¤Æ¡£Èè¤ì¤Æ¤â¤¦¥à¥ê¡Ä¤Ã¤Æ»þ¤â¤Á¤ã¤Á¤ã¤Ã¤Èºî¤ì¤Æ15Ê¬°Ê¾å¤Ï»þÃ»¤Ç¤­¤ë¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¥ï¥ó¥ª¥Ú3»ù¥Þ¥Þ¤Î»ä¤¬²¼¤´¤·¤é¤¨¤«¤é³Ú¤Á¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸·Áª¡£¤Ò¤È¤Äµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¡»¡»¤À¤±¤ÏÎäÅà¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¢­

°Â¤¤¤È¤­¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ªÆù¡£¤½¤Î¤È¤­²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ÆÎäÅà¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤È¤Æ¤âÊØÍø¡£»È¤¤¤¿¤¤¤È¤­¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£²¼Ì£ÎäÅà¤Î»þÃ»¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¤Í¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Þ²ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£ÅÙ¤«¤é¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¤¢¤È¡¢¤¦¤é¤é¤µ¤ó¤Ï·ÜÆù¤Î²¼Ì£ÎäÅà(3.3Ëü¤¤¤¤¤Í)¡¢µû¤Î²¼Ì£ÎäÅà(5.6Ëü¤¤¤¤¤Í)¡¢ÉûºÚ¤Î²¼Ì£ÎäÅà(1.5Ëü¤¤¤¤¤Í)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢±ÉÍÜ¤âÌ£¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ê¤´ÈÓ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÁÍý¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ»¤Ç¤¹¤Í¡£

µ­»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë