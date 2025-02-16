¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³«ËëÅê¼êÍ¸¶¹ÒÊ¿¡¡¹çÎ®¸å½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¡SÁÈÆÈ¼«Ä´À°¤«¤éµÜºê¤Ø¡¡¥³¡¼¥Á¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê16Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¹çÎ®¸å½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Î©¤Ã¤¿Êá¼ê¤Ë9µå¤Î¸å¡¢ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç29µå¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«Ä´À°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿SÁÈ¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢15Æü¤«¤éµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤¿¡£¸þ¤³¤¦¡Ê¼«¼ç¥È¥ì¡Ë¤Ç3²ó¤Û¤É¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£ÃÊ³¬¤òÆ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤á¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡Ö¼«¼ç¥È¥ì¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤È¡£¤â¤Ã¤È¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÉ½¾ð¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅêµå¤ò¸«¤Ä¤á¤¿ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Öº£¤Î»þ´ü¤Ë140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µÜºê¤Ç¤â1¥¤¥Ë¥ó¥°ÄøÅÙ¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î28Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÅÐÈÄÆü¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¿·²ÃÆþ¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤âÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö1¿Í¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¥Á¡¼¥à¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤â¤Ã¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨¤âÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ï½½Ê¬¤À¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë