J1³«ËëÀáÁ´»î¹ç½ªÎ»¡¡½é»²Àï¤Î²¬»³¤¬½éÀï¾¡Íø¡¡ÀîºêF¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¢ºòµ¨V¤Î¿À¸Í¤Ï¥É¥í¡¼
¡¡J1¤Î³«ËëÀá¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÀîºêF¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£J1½é»²Àï¤Î²¬»³¤ÏµþÅÔ¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤Ç3°Ì¡£
¡¡Ä¹Ã«ÀîÌÐÍø¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀîºêF¤ÏÌ¾¸Å²°¤ò4¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÀîºêF¤ò»Ø´ø¤·¤¿µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¼¯Åç¤Ï¡¢¾ÅÆî¤Ë0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¾º³ÊÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½é»²Æþ¤Î²¬»³¤¬ËÜµòÃÏ¤ÇÁ°È¾2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¡£»ý¤ÁÁ°¤Î·ø¼é¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢³«ËëÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£À¶¿å¤ÏÅìµþV¤Ë1¡½0¤Ç¾¡Íø¡¢²£ÉÍFC¤ÏFCÅìµþ¤Ë0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨V¤Î¿À¸Í¤Ï±ºÏÂ¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£CÂçºå¤ÎMFËÌÌî¤¬¥·¡¼¥º¥ó1¹æÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£