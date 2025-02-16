23Ç¯J£±PO·è¾¡°ÊÍè¤ÎºÆÀï¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë·³ÇÛ¡£¹ñÎ©¤Ç¤ÎJ£±³«ËëÀá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò£±-£°¤Ç²¼¤·¤Æ¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤ò²Ì¤¿¤¹
¡¡2023Ç¯12·î£²Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÎPK¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Á°¼Ô¤¬¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯´Ö½ç°Ì¤Î¾å°Ì¤¬J£±¾º³Ê¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿·ãÆ®¤«¤é£±Ç¯£²¤«·îÈ¾¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ¤Ó¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯£²·î16Æü¡¢Âç´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎJ£±³«ËëÀá¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï£´-£³-£³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀï¤¦À¶¿å¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×²¼¤Î´¥µ®»Î¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î¤òµ¯ÅÀ¤ËÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¶¿å¤ËÂÐ¤·¡¢£³-£´-£²-£±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÎ×¤ó¤ÀÅìµþV¤Ï£µ¥Ð¥Ã¥¯¤ä£´¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ë²ÄÊÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀ¶¿å¤Î¹¶·â¤òËÉ¤°¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥Î©¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÃæÈ×¤Ç¤ÎÄÙ¤·¹ç¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤É»î¹ç¤ÏÙÉ¹³¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤¬Î®¤ì¤òÄÏ¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï23Ç¯¤ÎJ£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÈÆ±¤¸¤¯À¶¿å¡£40Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹âÌÚÁ©¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿ËÌÀî¹ÒÌé¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Î£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤ÏÀ¶¿å¤À¤Ã¤¿¡£51Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤¬GK¤È£±ÂÐ£±¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤ÅìµþV¤Ï56Ê¬¡¢À÷ÌîÍ£·î¡¢Ê¿ÀîÎç¡¢¿·°æÍªÂÀ¤òÅêÆþ¡£ÃæÈ×¤«¤éÁ°¤ÎÁª¼ê£³¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢´¬¤ÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤À¶¿å¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÅìµþV¤â¹¶·â¤¬¤É¤³¤«¥Á¥°¥Ï¥°¤Ç¾å¼ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¶ìÀïµ¤Ì£¤ÎÅìµþV¡¢»Å³Ý¤±¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤â¤¦£±ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤À¶¿å¤ÈÁÐÊý¤È¤â·è¤á¼ê¤ò·ç¤¤¤¿»î¹ç¤Ï·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯J£±¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡°ÊÍè¤ÎºÆÀï¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë·³ÇÛ¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò£±-£°¤Ç²¼¤·¤Æ¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢À¶¿å¤Î±§ÌîÁµÅÍ¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÁö¤ê²ó¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»ÑÀª¤¬¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö´î¤Ó¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×ÃæÅÄ±Ñ¼÷¤¬¸ì¤ëÅÅ·â°úÂà¤ÎÍýÍ³¡£¸½ºß¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡©¡Öº£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶¯ÎÏ¡£¼¡¤ÎWÇÕ¤Ç¡Ä¡×
¡¡2025Ç¯£²·î16Æü¡¢Âç´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎJ£±³«ËëÀá¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï£´-£³-£³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀï¤¦À¶¿å¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×²¼¤Î´¥µ®»Î¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î¤òµ¯ÅÀ¤ËÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÃæÈ×¤Ç¤ÎÄÙ¤·¹ç¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤É»î¹ç¤ÏÙÉ¹³¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤¬Î®¤ì¤òÄÏ¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï23Ç¯¤ÎJ£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÈÆ±¤¸¤¯À¶¿å¡£40Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹âÌÚÁ©¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿ËÌÀî¹ÒÌé¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Î£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤ÏÀ¶¿å¤À¤Ã¤¿¡£51Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤¬GK¤È£±ÂÐ£±¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤ÅìµþV¤Ï56Ê¬¡¢À÷ÌîÍ£·î¡¢Ê¿ÀîÎç¡¢¿·°æÍªÂÀ¤òÅêÆþ¡£ÃæÈ×¤«¤éÁ°¤ÎÁª¼ê£³¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢´¬¤ÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤À¶¿å¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÅìµþV¤â¹¶·â¤¬¤É¤³¤«¥Á¥°¥Ï¥°¤Ç¾å¼ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¶ìÀïµ¤Ì£¤ÎÅìµþV¡¢»Å³Ý¤±¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤â¤¦£±ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤À¶¿å¤ÈÁÐÊý¤È¤â·è¤á¼ê¤ò·ç¤¤¤¿»î¹ç¤Ï·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯J£±¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡°ÊÍè¤ÎºÆÀï¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë·³ÇÛ¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò£±-£°¤Ç²¼¤·¤Æ¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢À¶¿å¤Î±§ÌîÁµÅÍ¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÁö¤ê²ó¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»ÑÀª¤¬¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö´î¤Ó¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×ÃæÅÄ±Ñ¼÷¤¬¸ì¤ëÅÅ·â°úÂà¤ÎÍýÍ³¡£¸½ºß¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡©¡Öº£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶¯ÎÏ¡£¼¡¤ÎWÇÕ¤Ç¡Ä¡×