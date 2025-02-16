¡ÈÎ×»þ9ÈÖ¡É¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦2ÆÀÅÀ¡ª¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤¬¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£15Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¡£0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿81Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ê¡¼¥Î¤¬Æ¬¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Û¤«¡¢87Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥á¥ê¡¼¥Î¤¬º¸Â¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Áê¼¡¤°Éé½ýÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬9ÈÖ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢69Ê¬¤«¤é¤Ï¥á¥ê¡¼¥Î¤¬ºÇÁ°Àþ¤òÌ³¤á¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤³¤Î³èÌö¤«¤éÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Çº£¸å¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥á¥ê¡¼¥Î¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤·¤Í¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£Ä«¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î1¿Í¤«¤é¤³¤ì¤¬ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡Ö¥ß¥±¥ë¡Ê¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¡Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¡£°ìÅÙ¤â¤½¤³¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÁ´°÷¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àï½ÑÅª¤ËËÍ¤¿¤Á¤ÏÍ¥½¨¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éé½ý¤·¤¿Áª¼êÁ´°÷¤ò¿¿»÷¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¡×
¡¡°ìÊý¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ß¥±¥ë¡Ê¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î´í¸±»¡ÃÎÇ½ÎÏ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò2¤Ä·è¤á¡¢¤µ¤é¤Ë1¡¢2ÅÀ¤â·è¤á¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥á¥ê¡¼¥Î¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¶¼°Ò¤¬¤¢¤ë¡£´í¸±¤Ê¤È¤³¤íÓÌ¤®Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æ°¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÅþÃå¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö»î¹ç¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬Èà¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¼Â¸½¤·¤¿¡×
¡Ö¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬¤è¤ê¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¼éÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤êÍÍø¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÀª¤¤¤ò¶¯¤á¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤âÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤¬»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¡£0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿81Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ê¡¼¥Î¤¬Æ¬¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Û¤«¡¢87Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥á¥ê¡¼¥Î¤¬º¸Â¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Áê¼¡¤°Éé½ýÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬9ÈÖ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢69Ê¬¤«¤é¤Ï¥á¥ê¡¼¥Î¤¬ºÇÁ°Àþ¤òÌ³¤á¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Öº£Ä«¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î1¿Í¤«¤é¤³¤ì¤¬ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡Ö¥ß¥±¥ë¡Ê¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¡Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¡£°ìÅÙ¤â¤½¤³¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÁ´°÷¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àï½ÑÅª¤ËËÍ¤¿¤Á¤ÏÍ¥½¨¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éé½ý¤·¤¿Áª¼êÁ´°÷¤ò¿¿»÷¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¡×
¡¡°ìÊý¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ß¥±¥ë¡Ê¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î´í¸±»¡ÃÎÇ½ÎÏ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò2¤Ä·è¤á¡¢¤µ¤é¤Ë1¡¢2ÅÀ¤â·è¤á¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥á¥ê¡¼¥Î¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¶¼°Ò¤¬¤¢¤ë¡£´í¸±¤Ê¤È¤³¤íÓÌ¤®Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æ°¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÅþÃå¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö»î¹ç¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬Èà¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¼Â¸½¤·¤¿¡×
¡Ö¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬¤è¤ê¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¼éÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤êÍÍø¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÀª¤¤¤ò¶¯¤á¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤âÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤¬»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤è¡×