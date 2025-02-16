Ê¿ÌîÈþ±§¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥óº´Æ£Æ·¤ËÇÔ¤ì¥·¥ó¥°¥ë¥¹Ï¢¾¡¤Ï¡Ö14¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡³«Ëë¤«¤éÁ´¾¡¥ー¥×¤â¡ÈÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡ÉÊø¤ì¤ë¡ÚT¥êー¥°¡Û
¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó¡×¤Ï16Æü¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¼é¸ý»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ë¤ÆÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀîÂÐÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È0－2¤Ç¥Ë¥Ã¥ÚM¤¬¥êー¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁê¼ê¤òÊø¤»¤º
Âè2¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿KA¿ÀÆàÀî¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¤Ï»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹14¾¡0ÇÔ¤ÇÁ´¾¡¤ò¥ー¥×¡£º£µ¨½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Îº´Æ£Æ·¤ÈÂÐ¤·¤¿¡£Âè1¥²ー¥à¤«¤éº´Æ£¤Î¥é¥êー¤ËÊ¿Ìî¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Ê¿Ìî¤Ï5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÎ®¤ì¤Ë¤Î¤ë¤¬º´Æ£¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·8Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·ÁÀª¤ÏµÕÅ¾¤¹¤ë¡£Ê¿Ìî¤ÏÀè¤Ë¥²ー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢7－11¤Ç¼º¤¦¡£
Âè2¥²ー¥à¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥é¥êー¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢º´Æ£¤ÎÇ´¤ê¤ËÁø¤¦¤Ê¤É¶ìÀï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂæ¾å¥×¥ìー¤ä¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Ç¤Î¶¯ÂÇ¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢6－5¤«¤éÍ¸ú¤Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢11－5¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè3¥Þ¥Ã¥Á¤ÏºÆ¤Óº´Æ£¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡£4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤¢¤È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥ß¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢1－9¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿Ê¿Ìî¤À¤¬¡¢6－11¤Ç¼º¤¤²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
Âè4¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¤Ê¿Ìî¤À¤¬¡¢º´Æ£¤Î¹¶·âÅª¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤é¤ì¡¢ÅÀº¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º´Æ£¤Ë5－8¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁê¼ê¤òÊø¤·¤¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£5－11¤Ç¼º¤¤¡¢¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È1－3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÊ¿Ìî¤Îº£µ¨¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡Ö14¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢º´Æ£¤ÎÁ°¤ËÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤¬Êø¤ì¤¿¡£