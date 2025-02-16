¾®ÅçÁï¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡ÖÁ´¿È¤ÎÌÓ·ê¤¬³«¤¯¤°¤é¤¤¶½Ê³¡×¡¡ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤ÈÂÐÌÌ¤ËÂç´¶·ã¡Ä°Õ³°¤Ê´Ø·¸À
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¾®ÅçÁï¡Ê54¡Ë¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ÃÝÁÏ¶ÈÉ´»°½½¼þÇ¯¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×Ãë¤ÎÉô¸ø±é¸å¡¢Æ±¸ø±éºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤ÈhÄÅÂÐÌÌ¡£¡Ö34Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡37Ç¯Á°¤Ë½½È¬À¤ÃæÂ¼´ª»°Ïº¡ÊÅö»þ´ª¶åÏº¡Ë¤¬½é±é¤·¤¿ÉñÂæ¤ò¡¢ÅöÂå¤Î´ª¶åÏº¤¬²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¡Ö¤¤é¤éÉâÀ¤ÅÁ¡×25Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£´ª¶åÏº¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤Î´ª¶åÏº¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¾ìÌÌ¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¾®ÅçÁï¤Î¹ç¸ÀÍÕ¡Ö¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¾¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤òÆ±ºÂ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¾®Åç¤Ï¡¢´ª¶åÏº¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¸ø±é¡¦Ãë¤ÎÉô¤ò´Õ¾Þ¡£ÅÐ¾ì¶Ê¤Î¤«¤«¤ë²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç´ª¶åÏº¤ÈÇ®¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Î¾®Åç¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢Á´¿È¤ÎÌÓ·ê¤¬³«¤¯¤°¤é¤¤¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÓ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë½éÂÐÌÌ¤òÌµ¼Ùµ¤¤Ë´î¤Ö´ª¶åÏº¤òÎÙ¤Ë¡Ö¸µ¡¹¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤Êý¤È¤³¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¶²½Ì¤·¤¤ê¤ÇÁ´¿È¡¢Ä»È©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¡£¼«¿È¤¬±éÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Åç¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ¤¬²ÎÉñ´ì½é´Õ¾Þ¡£Îò»Ë¤¢¤ë²ÎÉñ´ì¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê´¶·ã¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä»ä34Ç¯¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÂç´¶·ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£34Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£