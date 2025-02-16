Æþ¤Ã¤Æ¡È¸å²ù¤¹¤ë¡É¥é¥Ö¥Û¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¡£¡È´í¸±¿®¹æ¡É¤ò¸«Ê¬¤±¤ë´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¡½¡½¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È
²áµî5ËüËÜ¤Îµ»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯8·î4Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
³°´Ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÉô²°¤ÎÆâÁõ¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤·¤«¤·¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ï¥º¥ì¤ò°ú¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ºÇ¶á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¤ÓÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²÷Å¬¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤ÎÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î·Ð±Ä¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÊ¿ÅÄÔãµÈ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤äÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¥Û¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡ºÇ¶á¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ï¡©
¶áÇ¯¡¢µÇ°Æü¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥Û¥Æ¥ëÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥ó¡¢¤ª¼ò¤ä¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢³¤³°¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤ä¹âµé´¶Éº¤¦ÆâÁõ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ªÉô²°¤Ê¤É¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤ÇºÇ¶á¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ì³µ¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î·ÁÂÖ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯Âå¤äÌÜÅª¡¢ÍøÍÑÃ±²Á¡¢ÈËË»»þ´ÖÂÓ¡¢µ¬ÌÏ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ì¤¬¿Íµ¤¡ª¡Ù¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¡È³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ³°Áõ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡É¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¶áÇ¯¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¢¡ÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
Æø¤ä¤«¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥¯ÅªÍ×ÁÇ¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÅ¼ä¤µ¤äÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æâ³°Áõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬ºÇ¶á¤Î¿Íµ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÏÎÁ¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¸«¶Ë¤á¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â»ÈÍÑÍÑÅÓ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤ÈÅÄ¼Ë¤Ç¤ÏÃÏ²Á¤â¼ûÍ×¤â°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡ÖÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀßÈ÷ÆâÍÆ¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ°Â²Á¤òµá¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Û¥Æ¥ëÂå¶â¤òÃË½÷¤Ç°ì±ßÃ±°Ì¤Þ¤ÇÀÞÈ¾¤¹¤ë»ö¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤Î¹¥¤ß¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿Éô²°Áª¤Ó¤¬Áý¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥é¥Ö¥Û¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¥é¥Ö¥Û
°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Ö¥Û½é¿´¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¤«¤é¸«¤Æ¡È·ä¤ÎÌµ¤¤¡É¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤Ö¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¡×¤ÈÄó¾§¤¹¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢³°´Ñ¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÀ¶ÁÝÍÑ¶ñ¤ä¥ê¥Í¥óºà¡¢¥´¥ßÈ¢¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î¶õ¤È¢¤Ê¤É¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¸¼´ØÀè¤äÆþ¤ê¸ý¤Ë¥´¥ß¤ä¸ÏÍÕ¤Ê¤É¤¬Ìµ¤¤¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ð¡¢µÒ¼¼¤äÏ²¼¤Ê¤É¤ÎÆâÉô¤âÀ¶·é¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÁª¤Ó¤Ëº¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï³°´Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ï¡¢³°´Ñ¤ÎÀ¶ÁÝ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤º¡¢À¶ÁÝÆ»¶ñ¤ä¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Û¥Æ¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£³°´Ñ¤Î±ø¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÎÁÍýÅ¹¤Ï¡¢Ä´Íý¾ì¤âÉÔ·é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢³°´Ñ¤¬ÉÔ·é¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤«¤é¤«µÒ¼¼¤â±ø¤¤³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤½¤¦¤À¡£
³°´Ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÉô²°¤ÎÆâÁõ¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤·¤«¤·¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ï¥º¥ì¤ò°ú¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ºÇ¶á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¤ÓÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²÷Å¬¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡ºÇ¶á¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ï¡©
¶áÇ¯¡¢µÇ°Æü¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥Û¥Æ¥ëÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥ó¡¢¤ª¼ò¤ä¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢³¤³°¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤ä¹âµé´¶Éº¤¦ÆâÁõ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ªÉô²°¤Ê¤É¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤ÇºÇ¶á¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ì³µ¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î·ÁÂÖ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯Âå¤äÌÜÅª¡¢ÍøÍÑÃ±²Á¡¢ÈËË»»þ´ÖÂÓ¡¢µ¬ÌÏ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ì¤¬¿Íµ¤¡ª¡Ù¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¡È³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ³°Áõ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡É¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¶áÇ¯¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¢¡ÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
Æø¤ä¤«¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥¯ÅªÍ×ÁÇ¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÅ¼ä¤µ¤äÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æâ³°Áõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬ºÇ¶á¤Î¿Íµ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÏÎÁ¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¸«¶Ë¤á¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â»ÈÍÑÍÑÅÓ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤ÈÅÄ¼Ë¤Ç¤ÏÃÏ²Á¤â¼ûÍ×¤â°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡ÖÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀßÈ÷ÆâÍÆ¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ°Â²Á¤òµá¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Û¥Æ¥ëÂå¶â¤òÃË½÷¤Ç°ì±ßÃ±°Ì¤Þ¤ÇÀÞÈ¾¤¹¤ë»ö¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤Î¹¥¤ß¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿Éô²°Áª¤Ó¤¬Áý¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥é¥Ö¥Û¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¥é¥Ö¥Û
°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Ö¥Û½é¿´¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¤«¤é¸«¤Æ¡È·ä¤ÎÌµ¤¤¡É¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤Ö¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¡×¤ÈÄó¾§¤¹¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢³°´Ñ¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÀ¶ÁÝÍÑ¶ñ¤ä¥ê¥Í¥óºà¡¢¥´¥ßÈ¢¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î¶õ¤È¢¤Ê¤É¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¸¼´ØÀè¤äÆþ¤ê¸ý¤Ë¥´¥ß¤ä¸ÏÍÕ¤Ê¤É¤¬Ìµ¤¤¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ð¡¢µÒ¼¼¤äÏ²¼¤Ê¤É¤ÎÆâÉô¤âÀ¶·é¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÁª¤Ó¤Ëº¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï³°´Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ï¡¢³°´Ñ¤ÎÀ¶ÁÝ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤º¡¢À¶ÁÝÆ»¶ñ¤ä¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Û¥Æ¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£³°´Ñ¤Î±ø¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÎÁÍýÅ¹¤Ï¡¢Ä´Íý¾ì¤âÉÔ·é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢³°´Ñ¤¬ÉÔ·é¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤«¤é¤«µÒ¼¼¤â±ø¤¤³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤½¤¦¤À¡£