¶¹¤¤¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë80É¤¡¡Îô°´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿2É¤¡¡²º¤ä¤«¤ÊÈÕÇ¯¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤º¤Ã¤È¤Î¤ª²È¡×¤È¤Ï¡¡
¤ªÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬»ÅÍÍ¡×¤Ëµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¥Ù¥Ã¥É¤òºî¤êÄ¾¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤½¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î±Æ¤Ë¥¨¥µ¤ò»Ä¤·¤Æ¿Í¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥³¥½¥³¥½¿©¤Ù¤ë¤«¤ï¤¤¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤â¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬²á¤´¤·¤¿Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¸½¾ì
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤ë2É¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº£¤ÎÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÎô°¤Ê´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
80É¤¤â¤ÎÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¤«
¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÅì·÷¤Î¤È¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡£¤Ê¤ó¤È¶¹¤¤¥¬¥ì¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ì»þ¤Ï80É¤¤â¤Î¥ï¥ó¥³¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËþÂ¤Ê¥¨¥µ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤ªÀ¤ÏÃ¤â¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ï¥ï¥ó¥³Æ±»Î¤Î¶¦¿©¤¤¤ä»Ò¿©¤¤¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ80É¤¤â¤ÎÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢ÁÌ¤ë¤³¤È10Ç¯°Ê¾åÁ°¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÌîÎÉ¸¤¤Ë¥¨¥µ¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈòÇ¥¡¦µîÀª¼ê½Ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈñÍÑ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë80É¤¤â¤ÎÆ¬¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Å¿Ëö¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯±Ç¤ë¡Ö¥¨¥µ¤ò±£¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÎô°¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÆÀ¤¿ÃÎ·Ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÝ¸îÅö½é¡¢¿Í´Ö¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿2É¤
¤³¤ÎÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸½ÃÏ¤Î³èÆ°²È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢³Æ½ê¤ËÊÝ¸î¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ë¥«¥¿¥Á¤Ç¸½¾ì¤«¤é¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ò´Þ¤à8É¤¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»°½Å¸©¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤ï¤ó¤é¤Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ò´Þ¤à8É¤¤Ï´ØÅì¤«¤é»°½Å¸©¤Þ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¿Í´Ö¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤º¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ò»Ï¤áÂ¾¤Î¥ï¥ó¥³¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ò¶á¤Å¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÄÂÎÂåÉ½¤«¤é¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤âÆü¤ËÆü¤Ë¿´¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÄÂÎ¤Î¤ª²È¤Ç¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¼«Ê¬»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¤¿ÆÊç½¸¤òÃæ»ß¡£2É¤°ì½ï¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÈÕÇ¯¤Ø
¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤Î¤â¤È¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁá¤¯¤â6Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢°ì½ï¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿6É¤¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì±ï¤¬·Ò¤¬¤êÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¤Î¤ª²È¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Î¤¿ÆÊç½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¿Í´Ö¤äÂ¾¤ÎÆ°Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·âÀ¤¬È´¤±¤ºÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¥·¥Ë¥¢¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ2É¤¤¬¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¤ÆÎ¤¿ÆÊç½¸¤òÃæ»ß¡£¡Ö2É¤¤È¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÃÄÂÎ¤Î¤â¤È¤Ç²ÈÄí¤Ç¤ÎÀ¸³èÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³¶¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤âÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¥í¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ê´Ä¶¤Ç2É¤°ì½ï¤ÎÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÅÄ µÁ¿Í¡Ë