31ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¡¡¹âµé¼Ö¤ÎÇ¼¼ÖÊó¹ð¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥«¤Ä¤¤¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¹âµé¼Ö¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPASSPO¡ù¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î±üÃçËã¶×¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹âµé¼Ö¤ÎÇ¼¼Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖLEXUS NX350h Fsports Ç¼¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµðÂç¥¡¼¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò»ý¤Ä°¦¼Ö¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê640Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹âµé¼Ö¡£¡ÖYouTube¤Ç¾Ü¤·¤¯ºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥«¤Ä¤¤¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¹âµé¼Ö¡×¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±üÃç¤Ï09Ç¯¤«¤é¡Ö¤Ñ¤¹¤Ý¡ù¡Ê¸å¤ÎPASSPO¡ù¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£15Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¡ÖNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£