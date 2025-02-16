³Ë¼Â¸³Èï¤Ð¤¯¡¢¼ÂÂÖ¤òÀ¤³¦¤Ë¡¡¾Ú¸À½¸¤á¤ë¥«¥¶¥Õ½Ð¿È¤Î½÷À
¡¡3·î¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤ÇµÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤ë¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢µì¥½Ï¢¤Ë¤è¤ë³Ë¼Â¸³¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¥«¥¶¥Õ½Ð¿È¤Î¥¢¥±¥ë¥±¡¦¥¹¥ë¥¿¥Î¥ï¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Ï¼Â¸³¤Ë¤è¤ëÈï¤Ð¤¯¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò±ÇÁü¤Ë»Ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ñµÄ¤òµ¡¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤¬³Ë¼Â¸³Èï³²¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
¡¡Æ±¹ñËÌÅìÉô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥»¥ß¥Ñ¥é¥Á¥ó¥¹¥¯³Ë¼Â¸³¾ì¤Ç¤Ï¡¢1989Ç¯¤Þ¤Ç¤Î40Ç¯´Ö¤Ë·×456²ó¤Î¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ø¤Î·ò¹¯Èï³²¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¸³¾ì¶á¤¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¹¥ë¥¿¥Î¥ï¤µ¤ó¤Ï2000¡Á01Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î»Ù±ç¤Ç¹Åç¸©¤Î¹â¹»¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¡£¸¶ÇúÅê²¼¸å¤Î¾õ¶·¤ä¸å°ä¾É¤ò·üÌ¿¤ËÅÁ¤¨¤ëÈïÇú¼Ô¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡ÖÂÎ¸³¤òÏÃ¤·¡¢»Ä¤¹¤³¤È¤¬Èá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò³Ø¤ó¤À¡×¡£
¡¡¥«¥¶¥Õ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢°ì¶¶ÂçÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£09¡Á12Ç¯¡¢¼Â¸³¾ì¼þÊÕ¤ÎÂ¼¤Ë½»¤àÌó80¿Í¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤ÏÀÊ¸¤Ë¡£·ò¹¯Èï³²¤äÉÔ°Â¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ýÏ¿¡£18Ç¯¤Ë½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡£