¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼

東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が誕生しました。

そんな「ファンタジースプリングス」でも人気の『アナと雪の女王』デザインのスーベニアタンブラーを紹介していきます☆

東京ディズニーシー『アナと雪の女王』スーベニアタンブラー

価格:1,800円

・対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます。

・スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

・スーベニア単品で購入することはできません。

販売期間:2025年1月14日〜

販売店舗:

東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」など

今回紹介するのは、ディズニー映画『アナと雪の女王』モチーフのスーベニアタンブラー。

アレンデールの景色やキャラクターたちが温かみのあるタッチで描かれています。

『アナと雪の女王』のダブルヒロイン「エルサ」と、アレンデール城、

雪だるまの「オラフ」と時計台、

ダブルヒロインの「アナ」とアレンデールの街並みが描かれています。

氷のような水色のシリコン蓋がついています。

かわいい北欧風タッチが魅力!

東京ディズニーシー『アナと雪の女王』スーベニアタンブラーの紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post かわいいアレンデールデザイン!東京ディズニーシー『アナと雪の女王』スーベニアタンブラー appeared first on Dtimes.