ÀìÌçÀ¸¤«¤·ÈòÆñÌ±¤â¼«Î©¤ò¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢½¢³è¤Î¾ìÀßÎ©
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶3Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢ÁÄ¹ñ¤Ç¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤òÊç¤ë´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¡Ö¥½¥í¥ß¥ä²ñ¡×¤¬È¯Â¤·¤¿¡£¸½ºß¤âÆüËÜ¤Ë¤ÏÈòÆñÌ±Ìó2Àé¿Í¤¬Êë¤é¤¹¡£¥½¥í¥ß¥ä¡¦¥Õ¥ê¥å¥ó¥ÈÂåÉ½¡Ê27¡Ë¤Ï¡ÖÀïÁè¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÈòÆñÌ±¤âÀìÌçÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¶µ°÷¤äÊÛ¸î»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¶ÁÝ¶È¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£2Ç¯Á°¤ËÍèÆü¤·¤¿¥Õ¥ê¥å¥ó¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈòÆñÌ±¸þ¤±µá¿Í¤ÎÂçÈ¾¤ÇÇ½ÎÏ¤¬À¸¤«¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£¼ê¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ãù¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡½¢¿¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î´ØÌç¤Ï¸À¸ì¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÈòÆñÌ±¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Õ¥ê¥å¥ó¥È¤µ¤ó¤âÍèÆü¸å¤ËÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â±Ñ¸ì¤¬Î®¤Á¤ç¤¦¤ËÏÃ¤»¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£ºòÇ¯Ëö¡¢»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ëÅÔÆâ¤Î¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢½Ð¸ýÀé¾½¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²ñ¤òÀßÎ©¡£½Ð¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤¬À¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£