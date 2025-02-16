¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×»ÈÍÑºÑ¤ß¥«¥¤¥í¤Î³èÍÑË¡¾Ò²ð¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¹¥´¤¤µ»½Ñ¡×¡ÖËèÇ¯½Õº¢¤ËÍ¹Á÷¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¡²¬»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¡ÖRICE¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌî¸ýËþÍýÆà¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£»ÈÍÑºÑ¤ß¥«¥¤¥í¤Î°Õ³°¤Ê³èÍÑË¡¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä ¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß¥«¥¤¥í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¡£¡Ö¥«¥¤¥í¤òÂçÎÌ¤Ë½¸¤á¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔÆ°²è¤Ï¡ÖRICE¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¸ø¼°YouTube¤äTikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖGo Green Japan¡×¤¬»ÈÍÑºÑ¤ß¥«¥¤¥í¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¿å¼Á¾ô²½ºà¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¡£¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¹¥´¤¤µ»½Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö2Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆYouTube¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤éËèÇ¯½Õº¢¤ËÍ¹Á÷¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖRICE¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ï¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¯¼Ò²ñ¤òÃÎ¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡£¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£Ìî¸ý¤µ¤ó¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Î4Ç¯À¸¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£