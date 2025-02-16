¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿²ßÊª¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¡¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿26ºÐÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë¡Ú¿·³ã¡Û
2·î15ÆüÌë¡¢¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤ÎËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ðー¥¹¥È¤·Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿²ßÊª¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿26ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
2·î15Æü¸á¸å7»þ²á¤®¡¢»åµûÀî»Ô»Ô¿¶¤ÎËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Î¿ÆÉÔÃÎ¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¥Ðー¥¹¥È¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤âÁ´¿ÈÂÇËÐ¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Î»åµûÀîIC¤«¤éÄ«ÆüIC¤Î´Ö¤ò¡¢¸á¸å7»þ²á¤®¤«¤é¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç¤ÎÌó4»þ´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£