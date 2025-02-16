¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¶½Ê³¤·¤¿¡ª¡×¡Ö·è¤á¤ë¤Ù¤¿Í¤¬·è¤á¤¿¤Í¡×ËÌÀî¹ÒÌé¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¡ª À¶¿å¤ÎJ£±Éüµ¢ÃÆ¤ËµÓ¸÷¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¡¼¥¹¤À¤è¡×
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±¤ÎÉñÂæ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀ¶¿å¤¬Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²·î16Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëJ£±Âè£±Àá¤Ç¡¢À¶¿å¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¡£¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï40Ê¬¡£Ï¡ÀîÁÔÂç¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¹âÌÚÁ©¤¬Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂÔ¤ÄËÌÀî¹ÒÌé¤¬³Î¼Â¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÏ¡Àî¢ª¹âÌÚ¢ªºÇ¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹ËÌÀî¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡ª
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ëJ£±Éüµ¢ÃÆ¤ò¡¢»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëDAZN¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤è¡¼¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¶½Ê³¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¨¤é¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¡¼¥¹¤À¤è¡×¡Ö·è¤á¤ë¤Ù¤¿Í¤¬·è¤á¤¿¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬ÀèÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀ¶¿å¤Î£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡£²·î16Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëJ£±Âè£±Àá¤Ç¡¢À¶¿å¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¡£¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï40Ê¬¡£Ï¡ÀîÁÔÂç¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¹âÌÚÁ©¤¬Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂÔ¤ÄËÌÀî¹ÒÌé¤¬³Î¼Â¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÏ¡Àî¢ª¹âÌÚ¢ªºÇ¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹ËÌÀî¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡ª
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ëJ£±Éüµ¢ÃÆ¤ò¡¢»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëDAZN¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤è¡¼¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¶½Ê³¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¨¤é¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¡¼¥¹¤À¤è¡×¡Ö·è¤á¤ë¤Ù¤¿Í¤¬·è¤á¤¿¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬ÀèÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀ¶¿å¤Î£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô