Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î35ºÐ¥â¥Ç¥ë¡¡¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¸«¤»¤ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¤Ë¡ÖåºÎï¤¹¤®¡×¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡DJ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿¢ÌîÍº½¡Ê35¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¢Ìî¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢ºòÆü¤ÏInstagram¡¢YouTube¶¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡Á´Á³¤ªÊÖ»ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤ËÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤È¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢Çò¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¤¤¤¤ª¤Ê¤«¤¬¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÆü¤«¤é¤µ¤é¤Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¸å¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÉÔÇ½¤Ê(¾Ð)¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀº¿À¤Ç¡¢ÂÎÄ´Í¥Àè¤ÇÇ¥¿±´ü´Ö¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢É×¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º»á¤«¤é¤³¤á¤«¤ß¤Ë¥¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢É×ÉØ¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥¤¥ë¥º»á¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢14Æü¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó»Ñ¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö3¥Ñ¥¿¡¼¥ó»£¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â1ÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÇÏÂ¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤Ç¥ÉØÍÍ¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¤âÎ¾Êý¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£